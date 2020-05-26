520後兩岸如何重啟　台商簡廷在盼從經濟著手





▲澳門台商聯誼會會長簡廷在。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／台北報導

蔡英文520第二次總統任期就職，以及大陸全國政協、人大兩會召開後，兩岸交流如何重啟受到關注。對此，澳門台協會長、豪門國際開發董事長簡廷在建議，應從經濟著手，建立互信與交流溝通，特別是在科技、生技、高端科研、民生產業等方面。

簡廷在舉例，蔡英文在520就職演說中，提到要根據憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，也願意和對岸展開對話，為區域安全做出具體貢獻。

▲台灣商品賣到大陸。圖為海峽兩岸（玉環）商品交易物流中心的「台寶我家」台灣商品體驗館。（圖／記者陳政錄攝）

因此，他認為在此之下，「眾所皆知，憲法是邁向國家統一的憲法，兩岸人民關係條例則是一國兩區、兩個不同制度的概念。」這應該是兩岸擱置爭議、展開對話的基礎。

另在經濟面上，他也認為，蔡英文所打造「六大核心戰略產業」，裡面包括資訊、生醫、再生能源、民生產業等，都與大陸先前推出的31條、26項惠台政策多有相關，從促進兩岸經濟交流合作的面向來看，兩岸產業發展，也有很多可以對接的項目。

大陸方面，簡廷在表示，雖大陸國務院總理李克強在政府工作報告上，涉台篇幅不多，但也提到要「善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。」

簡廷在說，經濟產業發展是競爭力的火車頭，兩岸經濟文化的合作交流，一路走來帶來無限商機，惟近年兩岸關係迭宕起伏，讓許多人憂心，所以從產業的角度來看，應該要「搭橋」共謀交流合作發展，不能「築牆」回到對抗，「兩岸關係發展，現在正走到了一個關鍵的轉捩點。」

他表示，台商們期盼兩岸能從經濟著手，建立互信與交流溝通，特別是在科技、生技、高端科研、民生產業等方面，繼續攜手共融合作。

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