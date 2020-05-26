憲兵首次公開「紅隼反裝甲火箭彈」　蔡英文親自驗證緝毒犬訓練

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部，親自驗證緝毒犬訓練成效。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日赴憲兵指揮部視察，親自督導快反連、緝毒犬訓練成效；其中近年陸續籌獲的紅隼380-近程反裝甲火箭彈等新式武器也首次在總統前亮相。

憲兵於107年成立「快速反應連」，為因應未來作戰，檢討單位特性、武器編裝，以及訓練方式；近年籌獲紅隼380-近程反裝甲火箭彈等新式武器。

另外，由於蔡英文政府上任後，強力「反毒」政策，國軍也在士林、台北、高雄及花蓮憲兵隊等4單位增編「緝毒犬分組」，並進行毒品查緝任務；在108年時，憲兵與關務署簽訂「推動緝毒犬訓練合作協議書」，以4年為期，分三階段執行，憲兵陸續派員去關務署參與專業訓練。

由於緝毒犬分組從今年1月編成至今，已經至三軍執勤56場次。對此，蔡英文26日親自前往憲兵視導，並且當場考驗犬隻執勤任務狀況，甚至當場丟執毛巾，以鼓勵順利完成任務的緝毒犬。

▲憲兵指揮部快反連，首次公開紅隼380-近程反裝甲火箭彈等新式武器。（圖／記者林敬旻攝）

▲憲兵指揮部快反連靜態展示。（圖／記者林敬旻攝）

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