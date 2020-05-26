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對流移入中！鋒面將到「全台3天防豪雨」　彭啟明曝影響最大時間

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲根據中央氣象局雷達回波圖，陸續有對流從台灣海峽移入，正影響中南部地區。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部先變天，全台3天防豪雨！天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天（26日）下半天到晚上，鋒面會接近台灣，全台將逐漸轉有雨；影響最大會是周三，鋒面壟罩台灣，各地將會是有雨的天氣，不排除有大雨到局部豪雨的情境。他也說，下一波較強的梅雨鋒面有機會在下周末，但變動性仍高，仍須持續觀察。

中央氣象局雷達回波圖顯示，陸續有對流從台灣海峽移入，中南部下雨中。根據氣象局上午11時最新預報資料，今鋒面接近，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

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▼根據累積雨量圖，今晨0時至11時，中南部已有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今晚起至周四鋒面影響，今晚起至周三西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周四中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨或豪雨發生的機率；周五至下周一西南風影響，各地大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

彭啟明在臉書指出，今台灣的天氣將是西南風增強，上半天的天氣還不錯，但午後鋒面前緣的不穩定，會在山區容易發展對流陣雨或是平地有偶陣雨，全台各地天氣轉不穩定。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，今下半天到晚上，鋒面會接近台灣，全台將逐漸轉有雨；影響最大會是周三，鋒面壟罩台灣，各地將會是有雨的天氣，在鋒面盤據下會是很不穩定的天氣類型，尤其可能在海峽發展起來對流胞移入台灣，以及在山區發展的降雨，西半部會有一波較大的雨勢，不排除有大雨到局部豪雨的情境。但他指出，相較21日、22日在南部的降雨相比，這次會略微緩和一些，水氣或結構上沒那麼好。

彭啟明說，預期周四鋒面雖仍滯留，但結構明顯減弱，水氣減少，降雨會明顯緩和，但仍要留意午後仍有局部較大雨勢；周五開始到周末，天氣還不錯，大致上還是西南風，靠山區在午後仍有不穩定對流發展，各地溫度將顯著回升，將會是典型的夏季天氣，太平洋高壓也會逐步接手，可能會持續到下周。

彭啟明指出，周末開始到下周五、下周六可能是一個相對空檔，午後陣雨仍有但大致穩定的夏季天氣；下一波較強的梅雨鋒面有機會在下周末，但變動性仍高，仍須持續觀察。

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