全台連下4天！午後防雷雨胞轟炸　鋒面深夜抵達「雨最大時間出爐」

▲王品翔指出，今和周三因鋒前不穩定，各地午後雷陣雨較顯著，有局部大雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，今天（26日）晚間至深夜鋒面抵達，今晚到周三上半天雨勢最大，各地有局部大雨。氣象專家吳德榮提醒，今滯留鋒再度回到台灣，周三至周五南北徘徊，應持續注意其所伴隨的雷擊、強風，以及防範瞬間大雨帶來平地短暫淹水、山區落石、坍方、土石流的現象。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面逐漸從華南一帶接近，台灣附近西南風增強，中南部白天就有鋒前不穩定對流移入，午前就有短暫陣雨機會；今和周三因鋒前不穩定，各地午後雷陣雨較顯著，有局部大雨。

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王品翔說，今晚至深夜鋒面抵達，到周三上半天是雨最大的時候，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨；周四水氣稍微少一些，但中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨還好，但也有一些雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，周五至下周一鋒面北抬，台灣偏向吹暖濕的西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區也有一些雨。至於未來一周溫度方面，他指出，今和周三西半部高溫約28到30度，夜晚、清晨低溫約24度；周五起各地高溫30度，中南部約32、33度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒再度回到台灣，各地轉有局部陣雨或雷雨，午後大氣不穩定度被釋放，有利雷雨胞及中尺度對流系統發展，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯），應注意防範。



吳德榮提醒，周三至周五滯留鋒南北徘徊，雖無類似21、22日在高屏山區帶來大量降水的「西南氣流」配合，但大氣很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率；尤其午後的激發機制，更增加雷雨胞及中尺度對流系統發生的機率，應持續注意其所伴隨的雷擊、強風，以及防範瞬間大雨帶來平地短暫淹水、山區落石、坍方、土石流的現象。



吳德榮分析，周六至下周一暖氣團持續增強，滯留鋒繼續向北遠離，台灣天氣好轉但很悶熱，因水氣多、大氣不穩定，午後對流旺盛仍應注意。