何時才有好天氣？　專家看梅雨指標：「5/31~6/6」穩定機會高

▲梅雨鋒面帶來一波波降雨，專家預測5/31~6/6台灣天氣穩定機會高。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

近日一波波梅雨鋒面來襲，各地下雨機率升高，要到什麼時候才有好天氣？災害預報士賈新興用「梅雨指標」分析，大約要到5/30逼近零值，以5/31至6/5或6/6，台灣附近的天氣穩定機會可能性高。

賈新興根據梅雨建立指標分析，5/1~5/22實際觀測顯示，5/18後兩個指標同時轉為正值，並持續了一段時間，因此今年梅雨開始的時間似乎可以訂在5/18。而台灣梅雨降雨，雖然從5/7就有持續性的降雨，但雨量並不顯著且指標那時候還沒建立。

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▲梅雨鋒面上周滯留台灣上空，全台強降雨明顯。（圖／記者林敬旻攝）

今年5月18日「入梅」，賈新興表示，真正台灣梅雨降雨開始和環境指標都搭上線，應該是從5/18開始，降雨的峰值和紅色的正渦度線鋒值也都搭配上。他說，今年4/18原先預估梅雨開始的時間點晚，當時評估約落在5/21-5/31，但至4/25日時根據新的資料也更新預估第一波梅雨的時間點落在5/18-5/30，基本上和實際的預報幾乎吻合，算是掌握得相當不錯。





▲何時有好天氣？看紅線大約要到5/30逼近零值。（圖／翻攝自賈新興FB臉書）

至於大家關心何時才會有好天氣呢？賈新興PO圖指出，看看紅線大概就知道，大約要到5/30逼近零值，以5/31至6/5或6/6，台灣附近的天氣穩定機會可能性高。

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