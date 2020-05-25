宜蘭外海規模5.2地震原因曝　氣象局：一周內要注意規模3以上餘震

▲今日6:31宜蘭外海發生芮氏規模5.2地震。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！今（25）日清晨6時31分，宜蘭外海發生芮氏規模5.2的有感地震，地震深度17.6公里，最大震度宜蘭縣有4級。氣象局地震測報中心指出，該起地震發生位置在和平海盆，過去就經常發生地震，主要是板塊碰撞造成，未來一周仍要注意有規模3以上餘震發生。

▼震度圖。（圖／氣象局）

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氣象局地震測報中心課長江準熙表示，該地震發生位置屬於和平海盆區域，是板塊運動相對複雜的地方，前幾天都有規模3左右的地震發生，清晨這起規模沒有到很大，以災害來說，直接造成災害可能性不大，但由於最近山區有下雨，要留意山區有土石崩落可能。

江準熙表示，這個地方過去就常有地震發生，可能清晨地震後會觸發比之前更多的地震，一般來說，規模5以上地震發生後，未來一周都要留意有規模3以上的餘震發生。

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：南澳、武塔、蘇澳

3級：澳花、冬山、牛鬥、宜蘭市、大同

2級：內城、龜山島、頭城、南山

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平

2級：太魯閣、西寶、花蓮市

1級：秀林、鹽寮、銅門、水璉、西林

● 新北市地區最大震度2級

2級：雙溪、新北市

1級：三貂角、五股

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山

1級：日月潭

● 台中市地區最大震度2級

2級：德基

1級：梨山、烏石坑、霧峰、梧棲

● 台北市地區最大震度2級

2級：信義區

1級：木柵

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：關西

1級：五峰、峨眉、竹北市

● 桃園市地區最大震度2級

2級：新屋

1級：三光、桃園市、中壢

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、三義、竹南

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、番路

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、水林

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

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