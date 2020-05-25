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台灣入梅了！鋒面「雷雨彈」3天橫掃北→南　最猛降雨時間點出爐

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲華南的鋒面即將來襲，全台有雨。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員徐仲毅指出，華南的鋒面逐漸接近，26日晚間就會來到北台灣附近，一直到28日（周四）都受其影響，天氣不穩定，西半部、東北部地區有局部大雨甚至短時強降雨，各地容易有午後雷陣雨，尤其山區、近山區，因鋒面伴隨西南風增強，中南部除了午後陣雨，其它時間也有短暫性陣雨或雷雨。

氣象局預報，26日鋒面從華南慢慢移近，西南風將海峽上部分對流與雲系帶往西半部，因此中南部白天開始有些陣雨跟雷雨現象斷續出現，空檔間還是悶熱、雲多可見陽光。受到鋒前不穩定影響，26日午後熱對流發展明顯，各地中午後都易有雷陣雨，特別在山區、東北部地區。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲27日鋒面雨勢最顯著，有局部大雨發生機率。（圖／NCDR、中央氣象局）

鋒面主體影響落在深夜以後，鋒面上容易生成中尺度對流系統，消消長長有較劇烈的雨勢。氣象局表示，27、28日（周三、四）受滯留鋒面影響，天氣不穩定，其中27日是此波鋒面影響最顯著時候，西半部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，花東也有局部短暫陣雨或雷雨；28日整體降雨南移，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其餘地區雖有局部短暫陣雨或雷雨，但強度減弱、降雨空檔增加。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，這波滯留鋒面結構有差別，上周的梅雨鋒面有段時間配合較強西南氣流，在屏東帶來上千毫米的雨量，這一波少了西南氣流，28、29日在南北徘徊，總雨量不至於那麼強，但在台灣附近帶來不穩定的天氣，雷雨胞、中尺度對流發展下容易出現劇烈天氣，降雨主要都是陣雨，雷擊大雨連續下2、3小時仍容易淹水，一直到30日（周六）才整個脫離。

災害預報士賈新興則分析，今年5月18日「入梅」，一直到5月底後可能才有比較穩定的天氣。根據5/1至5/22實際觀測梅雨指標顯示，5/18後兩個指標同時轉為正值，並持續了一段時間，今年梅雨開始的時間似乎可以定在5/18，而台灣梅雨降雨雖然從5/7就有持續性的降雨，但雨量並不顯著且指標那時候還沒建立，真正梅雨降雨開始和環境指標都搭上線，應該是從5/18開始，降雨的峰值和紅色的正渦度線鋒值也都搭配上。

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