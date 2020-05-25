快訊／午後對流旺盛！3縣市發大雨特報　注意雷擊、強陣風

▲中央氣象局發大雨特報，南投、新北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（25）下午針對南投、新北山區及宜蘭地區發布大雨特報，提醒有局部大雨發生的機率，並注意雷擊及強陣風。

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▲▼午後對流旺盛，南投、新北山區及宜蘭大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天鋒面略微北抬接近台灣南部，不過白天各地仍是多雲可見陽光的天氣，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後在熱力作用加成之下，各地山區及大台北地區、東半部特別在宜蘭地區，要注意局部短暫雷陣雨，前往山區請留意局部的瞬間大雨。

周二白天鋒面緩慢接近，中南部地區易有對流由台灣海峽移入造成短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量多偶有小雨，午後在熱力作用加成之下，雨勢會比較大，尤其山區及近山區更需留意。

周二晚起至周四滯留鋒面影響，天氣不穩定，周二晚間及周三西南風較強使得降雨會較顯著，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花蓮、台東也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨訊號雖不如前幾天大規模豪雨時強烈，但連日降雨土壤含水量已高，仍請注意。

周四上半天西南風仍強，天氣不穩定，下半天起隨著西南風強度逐漸減弱，各地雖仍有局部短暫陣雨或雷雨，但強度減弱、降雨空檔增加。

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