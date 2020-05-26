中印談判破局！互相在邊界增兵嗆聲　印軍準備長期與中國對峙

▲中印邊境衝突擴大。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

中印軍方近期在邊界處爆發紛爭，印媒指出，這可能成為自2017年中印軍隊洞朗對峙事件以來後，最大的一場軍事衝突。印方高級軍事官員還表示，「印度陸軍在此地區的實力，勝過我們的對手。」看似完全沒有讓步意願。

《印度時報》報導，根據資深軍方消息，印度在拉達克（Ladakh）地區班公錯湖（Pangong Tso）、加爾萬河谷（Galwan Valley）進一步加強軍力。據悉，在這兩個有爭議的地區，中國軍隊也部署約2000到2500名士兵，此外逐步強化臨時的基礎設施。

不願透露姓名的印度軍官表示，印方的能力遠勝過中方。回到本月5日，印中軍事人員在班公錯湖發生衝突，雙方用鐵棒、棍子展開攻擊，甚至投擲石塊，彼此都有士兵受傷。隨後在5月9日，印度北錫金縣（North Sikkim）也發生類似事件。

印度上周表示，印方在邊界管理方面一直採取非常負責任的態度，中國軍隊則妨礙了正常的巡邏行為。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）也強烈駁斥中方的說法，即緊張情勢是由於印度軍方入侵中方領土所造成。

就在印度回應前，中國才指責印度軍隊入侵其領土，聲稱此舉為試圖單方面改變印度在拉達克東部實際控制線（LAC）的地位。

《美國之音》指出，中印在具有爭議的區域展開對峙，可能促使嚴重的地緣政治衝突。印度媒體《獨立》日前援引匿名官員說法，中印軍方於周末進行談話，然而並未取得實質性展。

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