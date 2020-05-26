俄質疑美軍「雷射武器」實用性：需要完美天氣條件配合

▲美軍在太平洋成功試射雷射武器。（圖／翻攝自USNI News Video YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美軍太平洋艦隊發布了一段影片，搭載了雷射武器的波特蘭兩棲登陸艦（LPD 27），發出一到強光擊落無人機，證明成功試射雷射武器。不過俄羅斯的軍事科學博士康斯坦丁•西夫科夫卻質疑美軍雷射武器的實用性，認為需要完美的天氣條件才能配合。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，西夫科夫表示，現代雷射武器需要理想的天氣條件，這在海上極為罕見，因此，雷射武器用於海上作戰的機會目前極為有限。現在，雷射打擊可以在某些情況下用於破壞各類武器的光電系統，不認為雷射能有效摧毀空中目標。

▲美軍在太平洋成功試射雷射武器。（圖／翻攝自USNI News Video YouTube）



美軍展示的影片是在低緯度地區和「空氣透明度幾乎完美的天氣條件下」拍攝的，只有在這種情況下才能擊落無人機。

西夫科夫說明，使用雷射武器必須具備許多條件才能有效發揮作用，即使稍有霧霾也會使雷射光束的效率下降數倍；還需要完全沒有波浪，以免飛濺的浪花造成光束散開，這種理想條件在海上極其罕見，尤其是在北海。

西夫科夫還指出，光束長時間地對準無人機，這意味著它的能量效力不夠，「要知道，為了擊落更加複雜的目標，比如彈道飛彈，要求保持光束數十秒鐘，這在技術上很困難，在這段時間內飛彈會飛行幾十公里的距離，而現代化的雷達站只能在不超過10到15公里的距離內探測到它。」

西夫科夫說，俄羅斯的「佩列斯韋特」（Peresvet）雷射武器系統於2018年投入實用作戰，目的不是為了摧毀空中目標，但它能夠讓直升機、戰機和衛星在內的各種武器的光電系統致盲。

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