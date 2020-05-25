陸生曝18張奪島照！台人：解放軍到台灣海峽就沉沒開不進來啦　專家說話了

▲陸生畫解放軍攻陷嘉義市仁愛路。（圖／翻攝「野生灰熊」微博／下圖皆同）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸媒體「艦船知識」日前聲稱24小時內就可解放台灣，引起各界關注；四川美術學院學生近日也公布18張擬真彩圖，模擬解放軍攻下台灣的畫面。對此，台灣軍事專家陳國銘認為，「我們不妨放大器一點，讓他們去『高潮一下』也好。」也有台灣人認為，解放軍船艦開到台灣海峽就沉沒，「自己內亂都搞不定了，還想要弄我們。」

大陸網友「野生灰熊」21日在微博公布18張「台獨大禮」，選在總統蔡英文就職演講後曝光，「這是我們川美學生為表達對台獨勢力所不齒而創作的專題創作」。

18張擬真形象圖中可見，解放軍在台灣路面進行激烈槍戰，出動坦克車、手持火箭炮等攻擊，更從直升機空降，襲擊台灣總統府、國軍等地；最後還掛上紅布條，「莫聽妖言惑眾，兩岸攜手共創未來」、「藍綠內鬥無休止，經濟停滯二十年，轉移矛盾有一天」等投誠宣傳。

▲▼陸生畫解放軍攻陷台北西門町，其中蔡總統競選看板的字被換成「獨立建國，點亮台灣，2021」。

▼陸生畫解放軍奪島照。

其中一張圖場景就在嘉義市的仁愛路上，經過合成後，最明顯的地標依舊是原本的KTV；另外，有一張在台北西門町的照片，實景來比一比，後方大樓招牌也幾乎一樣，但其中有修圖出現蔡總統的競選看板，且明明是今年的選舉，但上頭卻被改成「獨立建國，點亮台灣，2021」，被台灣網友吐槽。

對此，全國防衛雜誌陳國銘表示，「讓『戰場小粉紅』高興一下，因為其實對付這些網路民眾或是網民，其實只要高興一天就夠了，睡覺起來他們就忘記了。所以我們不妨放大器一點，讓他們去高潮一下也好。」

對於陸生畫「奪島照」，有嘉義民眾直呼，解放軍開不進來啦，「他們到那個台灣海峽就沉沒了啦，決戰境外啊，你沒聽說蔡英文說的決戰境外嗎？」另一名嘉義人說，大陸想太多了，「哈哈哈，就是（大陸）自己內亂都搞不定了，還想要弄我們。」