大陸傳研發「超空泡技術」魚雷　時速370公里突破「空氣900倍密度」

▲圖為伊朗研發的Hoot「超空泡魚雷」。（圖／翻拍自伊朗網站）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務院21日宣布批准對台軍事銷售，將出售18枚一擊就能「打斷軍艦龍骨」的MK-48 AT重型魚雷與相關設備，讓魚雷成為熱門的討論話題。不過大陸方面也傳出正在研發能夠突破空氣900倍密度，在水中可達370公里的「超空泡技術」魚雷，甚至是在水中超音速的「超空泡技術」潛艦。

中國軍網在今年4月3日，發表了一則有關於超空泡魚雷的科普文章，內文提到，其設計原理為超空泡彈藥在水中潛行時，可以用氣泡將自己包圍起來，大幅減小子彈受到的阻力，更快地在水中移動。

▲MK-48 AT重型魚雷時速只有102公里 。（圖／翻攝自raytheon technologies）



超空泡理論用於研發水下使用的兵器，挪威的DSG技術公司起步其實相對較晚。在此之前，前蘇聯、俄羅斯、美國、德國等多國在此領域都有過探索，並取得一定成果，其中前蘇聯的「暴風」超空泡魚雷堪稱典範，據說最高時速可達370公里。相較之下MK-48 AT重型魚雷即便威力強大，但時速只有102公里。

大陸官媒環球時報於2014年曾經報導，聲稱俄媒指出大陸成功研發超空泡魚雷，內文提到大陸在1990年代就從哈薩克購買了40枚應用超空泡技術的VA-111暴風水下火箭。

在2006年的時候，中國已經成功研製出自己的「暴風」水下導彈，而且技術指標要比蘇聯原版強。中國系統的技術參數都通過了測試，效果良好，研製人員也因此獲獎。但在使用方面卻有很大的局限性。這種速度超快的水下魚雷導彈噪音極大，而且無法安裝製導系統。只能進行直線射擊且射距有限。

超空泡兵器或彈藥在水下高速運行時，也會受到一些限制。以暴風超空泡魚雷為例，要一直處於超空泡狀態，就只能一直「走直線」。研究人員也曾嘗試通過讓它「頭上冒泡」來調整方向，但在機動力和靈活性不可兼得的矛盾選擇中，蘇聯最終選擇了前者，堅持了速度優先。

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