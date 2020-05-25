大陸挖台灣灘造「潛艦伏擊區」？　張競提醒：大自然力量超出人類想像

▲台灣海峽最淺處的「台灣灘」因為盜採海砂遭質疑可能會挖出「潛艦伏擊區」。（圖／翻攝自google地圖）



記者林彥臣／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟在立法院，針對大陸抽砂船在台灣海峽最淺處的「台灣灘」盜採海砂，質疑可能挖成「潛艦伏擊區」成為各界討論的話題。對此中華戰略學會研究員、前中權艦長張競再度針對這個話題分析，強調大自然的力量超乎人類的想像。

▲陳柏惟質詢國防部。（圖／翻攝YouTube／國會頻道）



根據張競於香港《輕新聞》投書指出，在台灣灘周邊不知經過多少回，該處海域存在許多妨礙航運之淺灘暗礁，航行活動處處充滿危機，因此只要是進入該處海域都要冒著航行安全風險，不僅同袍會彼此提醒多加小心，相關航行儀器與裝備都會充分運用，絕對不會低估此處海域，在台灣周邊航海史上充滿凶險之過往記錄。

張競從水文方面分析，該處海域之所以海底會累積如此多泥砂，其實是與整個水文與地形狀況息息相關，夏季時黑潮會從菲律賓東部海域北上，在巴士海峽則會產生兩個黑潮分流，分別針對台灣灘以及澎湖群島附近，海底地形突然變淺，因此就因地形效應促成湧升流(upwelling)，此種湧升流會將海底營養含鹽物質帶到淺海，並且有利於海底植物與底棲動物之生長環境，並且更構成整個魚類食物鏈生態架構，所以對於澎湖漁業來說，要維護生物資源讓漁場永續發展，確實是相當重要。

▲台灣灘周邊海域，對於潛艦作戰並不見得有利。（圖／翻攝自中華民國海軍官網）



張競再從軍事方面分析，此種海域因為相對水深與海底性質有時並不理想，對於潛艦水下運用音響偵蒐、定位以及針對目標進行運動分析、射控彈道計算與導引武器來說，可能未見得有利，所以必須權衡航運活動狀況，以及整個接戰程序能否順利執行，做為劃設與選定伏擊陣地重要參考依據，而且還要考量在接戰後，如何能夠順利引退脫離戰場，避免遭致趕來馳援之敵方反潛兵力所掌握，再神不知鬼不覺狀況下完成任務。

張競特別提醒，除非其他海域受到封鎖完全不可能通航，否則對於水面艦艇或是水下潛艦，選擇通過台灣灘附近，此類海運活動本來就有限之海域，可能性究竟會有多高？其實在野戰戰略上，能夠成為「攻者所必取、守者所必固」，兵家必爭之戰略要地或是要域，通常是因為部隊兵力實施戰場機動，或是接敵運動時所必須經過之特定地域、海域或空域。

張競最後強調，大自然力量絕對是超出人類想像能力，台灣灘能夠如此經得起挖掘，確實是因為台灣灘湧升流能夠從海底福爾摩沙峽谷不斷帶來底砂補上，所以要在那片海域，挖個經得起湧升流不斷帶來海砂覆蓋之水下航道，恐怕不是光靠想像力就能達成。

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