支持釐清歷史真相　民眾黨促轉會人事投同意票

▲賴香伶、張其祿出席民眾黨「撐香港不耍嘴皮 條例存廢應審慎」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會26日上午行使促進轉型正義委員會人事同意權案投票，為讓投票順利進行，民進黨團發布甲級動員，立委一早6點30分就抵達議場，並先佔據主席台。相較國民黨痛批促轉匯是酬庸單位，民眾黨則站在支持立場，總召賴香伶說，基於國家面對歷史真相仍有疑點待釐清，轉型正義唯有朝野各黨共同面對，才能邁向共融、共榮，因此會投下同意票。

賴香伶表示，促轉會這次有5、6位新成員，自己對於對於促轉條例，當時立法層級過低，嚴格講應該在總統直屬管轄關係中，但目前定位行政院層級。這2年促轉會工作推展困難，效益上沒有辦法達到當時設定的2年目標。

賴香伶指出，今天延長任期同意權，站在轉型正義、國家面對歷史真相的再釐清調查或重大案件處理，都還需要時間，這幾位專家學者的背景以及朝野政黨能力跟專業上，能力我們是認同，所以投票上我們會支持。

賴香伶說，轉型正義歷史議題應該是朝野黨派的，面對過去歷史真相才能邁向共融，共同容忍、相互理解，最後是共榮，這樣共融社會的起始點民眾黨不能缺席。

賴香伶表示，台灣過去很多歷史真相沒有釐清，台灣的政治、民主發展跟歷史脈絡是不完備的，只有面對過去，讓民主有方向感、有未來性，而不是停滯在現在，「我們會基於這樣的參與角色，會投下人事同意權」。