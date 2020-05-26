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示威者暴力證港版國安法必要！　香港中聯辦：勿低估中央決心

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▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港24日舉行反對港版國安法和國歌法遊行後，中聯辦25日發文，示威者暴力違法行徑社會難容，此舉證明了港版國安法的必要、迫切。發言人警告示威者及背後勢力「切勿低估中央決心」。

中聯辦駐港辦公室發言人25日發表談話，嚴厲譴責示威者24日在港島中心城區非法遊行聚集，公然打出港獨標語，肆意堵路、打砸、縱火，破壞公共設施，圍毆無辜市民，嚴重侵害廣大市民生命財產安全和合法權益，嚴重危害國家安全。

發言人指出，示威者大肆破壞，阻攔公共交通，更從高空投擲玻璃瓶、磚塊襲擊並潑灑有害液體；更有路人、律師被圍毆暴打，導致4名警員在內至少10人受傷送院。

發言人表示，示威者們的違法行徑，充分暴露了他們與外部勢力合唱、製造恐怖、煽動「港獨」、逼香港社會「攬炒」的真實面目，「鐵的事實再次證明，全國人大決定制定有關法律維護香港國家安全，十分必要、十分迫切」。

「我們要正告這些人及其背後勢力，切勿低估中央決心。」發言人透露，。中央政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，維護香港社會繁榮穩定、維護香港人根本利益的決心和意志堅定不移，做好了處理各種複雜局面的準備。一些人如果一意孤行，等待他們的必然是法律的製裁。

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