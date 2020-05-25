遭雨傘+棍棒圍毆！香港律師滿臉血跡倒地　梁振英懸賞30萬追緝

Law Society president Melissa Pang has strongly condemned a solicitor being attacked by black-cad protesters in Causeway Bay and has to be hospitalised. The solicitor was identified to be Chan Tze-chin (陳子遷). pic.twitter.com/d48PBsPVR8 — Alvin Lum (@alvinllum) May 24, 2020

記者楊庭蒝／綜合報導

香港為反對北京審議「港版國安法」、「國歌法」，在24日再次發起遊行，活動開始不久就有許多抗爭人群佔據馬路。根據港媒報導，律師陳子遷在阻止堵路行為時，遭到多名遊行人士以雨傘、棍棒毆打，全身佈滿血跡，為此大陸全國政協副主席梁振英24日表示，將懸賞30萬港幣（約台幣116萬元），呼籲緝拿相關的嫌犯歸案。

根據《香港新聞網》報導，在24日的遊行中，示威者集結在馬路上，將雨傘、磚頭、木板等雜物拋向馬路，使交通大打結，更多次爆發警民衝突。陳子遷律師在過程中與遊行示威者爭論，隨即遭到拳腳、棍棒圍毆，不只全身衣物殘破不堪，甚至血流滿面，最後向警方求助被緊急送醫治療。

▲在24日的遊行中，香港警方逮捕近200名暴徒。（圖／路透）

對此中國全國政協副主席、前任香港特別行政區行政長官梁振英24日在Facebook發文表示，整起事件是嫌犯對西方國家和政客反對在香港實施國安法的回應，將懸賞30萬港幣，「給予提供關於任何组織或煽動集結、參與暴力傷人或以暴力破壞社會安寧者的消息或資料的人士。」

香港警方目前也已經著手調查，正在追緝10名年約20至40歲的涉案男子。香港律師會發表聲明，經過探望後了解，陳子遷頭部受到重擊，頸部大動脈、手部及背部都有割傷，對於整起事件感到痛心、失望，強烈譴責種種的暴行。

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