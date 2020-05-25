制裁「港版國安法」　陸外交部：「立啥法、怎麼立」都是中國的事！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」預計於28日表決，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）24日表示，法案若通過，美國可能對中國進行制裁。對此，大陸外交部發言人趙立堅指出，香港事務純屬中國內政，立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，「美國沒資格指手劃腳。」

趙立堅25日主持外交部例行記者會，他表示，中方堅決反對美方一些政客就中國全國人大會議涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉。

趙立堅指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，香港特區立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，「美國沒有資格指手劃腳、插手干預。」

趙立堅強調，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

▼港人上街反對「港版國安法」。（圖／路透社）



此外，大陸外交部長王毅也於25日在兩會外長記者會上對「港版國安法」的立法表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，「不干涉內政是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。」

王毅指出，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此，中央通過基本法第23條授權香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，但這並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制，「中央政府對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任，這是基本的國家主權理論和原則，也是世界各國的通例。」

王毅提到，去年6月修例風波以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅，「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。」

王毅強調，全國人大這一決定（港版國安法），針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益，「大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心，決定通過之後，將啟動立法程序，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護『一國兩制』的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。」

▼歐布萊恩表示，美國可能就「港版國安法」制裁中國大陸。

