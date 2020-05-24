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車城海口堤岸婦人失足落海　海巡+釣客搶救恢復呼吸心跳

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣車城鄉林姓女子，24日上午行經車城鄉海口堤岸時不慎失足落海，經釣客發現救起，海巡署第六岸巡隊安檢人員獲報趕往處理，緊急進行心肺急救復甦術搶救，恢復心跳，送往醫院治療。

▲許姓女子失足落海，海巡署第六岸巡隊會同釣客消防人員將她送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林姓女子失足落海，海巡署第六岸巡隊會同釣客消防人員將她送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲許姓女子失足落海，海巡署第六岸巡隊會同釣客消防人員將她送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼海巡人員將林女送醫急救。

▲許姓女子失足落海，海巡署第六岸巡隊會同釣客消防人員將她送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區指揮部於今天早上9時許接獲118海巡服務專線報案，59歲林姓女子於海口岸際堤防南側落海，立即派遣第六岸巡隊海口安檢所及線上巡邏組同仁共計2車5員趕至海口岸際堤防南側實施救援，並通報屏東縣政府消防局第四大隊車城分隊投入救援任務。

海巡人員抵達現場時，發現林女已由附近釣客搶救上岸，海巡同仁見狀立即上前接替並運用心肺復甦術搶救，她隨即恢復呼吸心跳，後續由消防車城分隊送往恆春旅遊醫院急救。

據了解，林女是當地居民，因近日天候不佳，岸際堤防地面濕滑不慎失足落海，所幸經附近釣客與海巡即時搶救挽回一條寶貴性命。

第六岸巡隊表示，近日因梅雨鋒面影響天候不佳，連日下雨造成港區、岸際堤防地面多處濕滑，呼籲民眾至港區或岸際時，務必注意自身安全，民眾倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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