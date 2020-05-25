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時力民調／韓國瑜蓋牌策略影響小　48.6%市民「一定會」去投票

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▲▼時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調,時代力量黨主席徐永明 。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票日倒數計時，日前韓國瑜向支持者呼籲，當天到場監票、不投票，「蓋牌策略」究竟有沒有效？時代力量智庫25日公布最新民調指出，59.9%市民表示當天會去投票，韓國瑜呼籲支持者別去投票後，仍有58.4%市民表示會去投票，影響不大，其中「一定會」去投票的有48.6%，「應該會」去投票的則有9.8%。

根據時力民調，有56.4%同意罷免，較4月時增加4.3%，不同意罷免則為28.9%，較前次下降6.3%。

▲▼時代力量罷韓民調。（圖／時代力量提供）

▲時代力量罷韓民調。（圖／時代力量提供，下同）

韓國瑜18日在高市議會報告時、首度向高雄市民為請假選總統道歉，然而，同意及不同意罷免皆上升，分別為57.4%及31.8%。其中，20至29歲同意罷免的比例從71.4%上升至79.6%；30至39歲不同意罷免的比例則從20.1%上升至27.8%，多由「尚未決定」轉變而來。

▲▼時代力量罷韓民調。（圖／時代力量提供）

本次調查委託趨勢民調針對高雄市20歲以上市民，於5月19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成830份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.40個百分點，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

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