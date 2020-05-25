美、芬蘭Patria整合「Nemo迫擊砲系統」　擁有1次6發同時彈著射擊

▲Nemo適用於陸地與海洋，可以放在船上，提升船艦火力。（圖／翻攝自Patria官網）

實習記者簡立宇／綜合報導



芬蘭武器製造商派翠亞（Partria）公司在20日宣布，將與美國陸軍作戰能力發展司令部（CCDC）簽署研究與發展協議。協議中表明，雙方將測試派翠亞公司開發的120mm後膛迫擊砲系統（Patria Nemo）。

綜合外媒報導，測試內容包括：迫擊砲搭載美軍載具、射控系統的兼容性，另外將對美國迫擊砲彈藥進行評估。

Nemo是派翠亞公司所開發的一款遙控砲塔式120mm後膛迫擊砲系統，擁有最多6發的砲彈，並能同時彈著集火射擊（Time-On-Target,TOT），不論射程遠近、口徑大小都能調整到同時間抵達目標區，讓射擊目標沒有閃避餘地。

▼Nemo迫擊砲能裝載在貨櫃中。（圖／翻攝自Patria官網）

Nemo擁有獨立、靈活且可遠程控制的系統，除了8x8裝甲輪式車輛和履帶底盤外，砲塔還可裝載在較輕的平台上，例如6x6裝甲輪式車輛。派翠亞公司希望能滿足客戶海陸聯合作戰的需求，故Nemo適用於陸地與海洋，可以放在船上，提升船艦火力，並能夠快速移動。

美軍在2018年底對全球軍火市場進行調查，希望能找到有能力開發迫擊砲「未來間接火力砲塔（Future Indirect Fire Turret ,FIFT）」的廠商，派翠亞即在美國開出的需求下，改良Nemo迫擊砲系統，進行下一階段研發。

▼Nemo迫擊砲。（圖／翻攝自Patria官網）