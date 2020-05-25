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環太平洋軍演縮短成2週　韓國因疫情僅派兩艘驅逐艦參演

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▲▼2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

▲2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

2020環太平洋軍事演習（RIMPAC）將在今年8月17日登場，日前韓國傳出因受到疫情影響，將要減少參加環太軍演的艦艇和兵力，僅打算派出7600噸的宙斯盾驅逐艦和4400噸的驅逐艦兩艘參與。此外，美國海軍也考慮到疫情擴散，將大幅縮小今年環太軍演的規模。

根據《韓聯社》報導，考慮到疫情，美國海軍將會大幅縮小今年的規模，並將軍演期間從原本的1個多月縮短到2個禮拜，因此在8月31日就會結束，且此次軍演也不會有任何陸上活動，將以反潛作戰、海上攔截等海上訓練為主。此外，韓國海軍也會減少參演艦艇和兵力，2018年曾派遣的艦艇、P-3海上巡邏機和海軍陸戰隊皆不會參與此次軍演。

環太軍演是全球規模最大的多國聯合海上軍演，每兩年進行一次，包括韓國、美國、日本等環太平洋的國家皆會參與，今年的主題則為「能力、適應、夥伴」（Capable，Adaptive，Partners），預計將有25個國家或地區參加。中國並未受邀此次軍演，這也是繼2018年後中國再度未受邀參加。

▲▼中國曾在2014年出席環太平洋軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國曾在2014年出席環太平洋軍演。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，中國在2014年和2016年皆參與了環太軍演，但美國海軍在2018年時以過去的演習鞏固了北京在南海的主權為由，撤回對中國的邀請，當時中國就已對此強烈表達不滿，此次仍未受邀參演。

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