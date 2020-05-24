「高雄市民有3個可怕威脅！」　韓國瑜開直播：再1年半根除水患

▲韓國瑜22日視察高雄市豪大雨情況。（圖／高雄市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日晚間開直播，向市民報告豪大雨的防災狀況。韓國瑜說，清疏、排水是真工夫，像這次全市有119處積淹水，全在1天內全部退光，但要完全解決水患問題，預估還要1年到1年半，盼市民給他時間。

韓國瑜表示，淹水、積水造成市民諸多不便，這次他到楠梓右昌、岡山及鹽埕等地勘災，有市民紅著眼眶問「為什麼每次都會淹水？」他身為父母官，聽了很難過，但也慰問對方「這次水有沒有退快一點？」

他說，很多市民反映，比起以前要5天才能退，這次快上很多，甚至1天就全部退光，而實際勘查也是如此，確實有進步，讓他很自豪，但要做到「不再淹水」，市府還需要抓緊工作、繼續努力。

▲韓國瑜表示，根除水患還需要1年到1年半的時間。（圖／高雄市政府）

韓國瑜指出，本來預估上任後2年到2年半完全解決水患，但現在評估還要1年到1年半的時間，因為高雄有68個容易淹水的地方，目前市府已經攻克22處，還有46處需要處理，如今水退，也需要請市民朋友留意登革熱。

他說，高雄280萬市民面前還有3個可怕威脅，第一個是看不見的「新冠病毒」，第二個是看不太清楚的蚊子、登革熱，第三個則是完全可見的豪大雨。市府針對這三大威脅全力部署，上任後也修了600條道路，豪大雨來臨時沒一條路有破洞，未來將持續把民國75年以前的舊路一一鋪平。

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