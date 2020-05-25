臺中骨髓驗血建檔　看見「髓」緣有愛的最美風景

圖、文／慈濟基金會 林佳予

擁有兩個可愛孩童的父親、剛考完大考的18歲女孩、利用休假特別把握「救人一命」因緣的職業軍人、年輕有愛心的一家三姊妹…，這群來自不同年齡、不同家庭、不同職業與個性，互相不認識的一群人，一起「大愛共伴」在做「救人一命」的好事，慈濟骨髓幹細胞中心重啟骨髓幹細胞驗血活動後，5月24日的臺中靜思堂，處處可見「髓」緣有愛最美的風景！

新冠疫情已減緩，慈濟骨髓幹細胞中心重啟骨髓幹細胞驗血活動，5月24日，自今年新冠病毒疫情而暫停的骨髓幹細胞捐贈驗血活動重啟後，中部地區首場骨髓幹細胞驗血活動在臺中靜思堂舉行。

日前網路有人發文：5歲大的Bubu，日前因白血病在治療期間癌細胞復發，只能靠骨髓移植才有機會治癒，目前住院邊治療、邊等待奇蹟，希望能救她的人快快出現。

▼臺中靜思堂重啟骨髓幹細胞捐贈驗血活動，獲得許多年輕人熱烈參與。





第一位到臺中靜思堂報到的建檔者─黃先生，看到網路訊息後，立即上網預約驗血建檔，得知慈濟正式開放進行骨髓幹細胞驗血活動，中區首場在5月24日臺中靜思堂舉行，一大早就趕到臺中靜思堂建檔。原來，黃先生有一位朋友跟Bubu一樣罹血癌、在等待骨髓移殖，黃先生希望自己能付出一點心力。

▼臺中靜思堂舉行骨髓幹細胞驗血活動，第一位報到的黃先生感恩有付出的機會。

住在臺中靜思堂附近的蔡小姐，知道有救人的機會，一早也趕來臺中靜思堂來建檔，蔡小姐表示：看到患者家屬的心急，所以一定要來；剛滿18歲、大考剛結束的賴同學，知道有此救人機會，也在「救人一命」驗血活動的行列；已有兩個孩子的媽媽馬小姐，因為不捨生病的病患受苦，她覺得如果有機會救到5歲大的Bubu，會把Bubu當作第三個孩子，成為她生命中的有緣人。

「髓」緣有愛最美的風景，還有一家三姊妹「大愛共伴」，相約到臺中靜思堂建檔，臺中的蔡家3姊妹是健康活力的年輕美少女，因為有愛所以心動，5月24日一起相約到臺中靜思堂快樂的向大家説：「我健康、我救人、大家都可以」。

另一位具有職業軍人身份的建檔者廖先生，特別利用休假機會到臺中靜思堂驗血建檔，希望能透過他的分享，讓部隊弟兄能夠一起熱血救人。

▼蔡家三姊妹一起大愛共伴、救人一命造福行善。

另外也有年輕活潑的媽媽帶著女兒、夫妻帶著孩子一同來發揮愛心，一起參與「救人一命、無損己身」的活動！

慈濟志工王素華表示，臺中靜思堂骨髓捐贈驗血活動現場設有QR code建檔，讓在附近知道此活動的愛心民眾可立即建檔，別讓病患焦急等待，健康的你我只要挽起衣袖，就能參與「驗血建檔ing」，期待各方能大愛共伴、一起造福行善，護身護生讓愛生生不息！

▼頼先生帶著全家大小一起參與見證髓緣有愛！

▼臺中靜思堂舉行骨髓幹細胞驗血活動，出現許多家庭檔，圖為一起大愛共伴的母女檔。



