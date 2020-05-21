慈濟辦「我願蔬食為災疫祈福」餐會　慰勉南警防疫辛勞

▲慈濟基金會在台南市警五分局舉辦「我願蔬食為災疫祈福」餐會，台南市長黃偉哲、市警局長周幼偉應邀蒞臨，以行動響應「一日蔬食日」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對全球新型冠狀病毒肺炎疫情，慈濟基金會發起蔬食抗疫活動，為慰勉警察人員於防疫期間辛勞付出，21日中午在市警五分局舉辦「我願蔬食為災疫祈福」餐會，並致贈以台南蔬果製成的10種好麵所組成，象徵面面俱到的「英雄麵」。

台南市長黃偉哲、台南市警局長周幼偉應邀蒞臨，以行動響應「一日蔬食日」活動，希望用正向的心念，祝福全球疫情早日平息，同時也行銷台南在地的農特產品。

本日的蔬食由慈濟志工嚴選台南在地食材用心料理，有新化的皇帝豆、將軍的紅蘿蔔、善化的麻油、梅嶺的梅子、安南的青椒，還有後壁的越光米…等，並使用可回收之環保餐盒。餐會開始前慈濟師姐還為大家帶來精彩的帶動唱「燃燒吧！蔬菜」，台南市長黃偉哲、台南市局長周幼偉均起身舞動手足，對於很多第一次吃到慈濟素食便當的員警紛紛表示驚豔，原來素食也可以這麼好吃。

周幼偉局長表示，黃偉哲市長致力於行銷我們台南在地農特產品，提倡蔬食的好處，推動台南的經濟、觀光不遺餘力，是一位全方位的父母官。黃偉哲市長表示，台南有許多優質農產品，而食用當季蔬食可提升免疫力，不管為了自己的健康、或是宗教上的因素，鼓勵大家多多投入蔬食行列，一個月無論是吃幾日都是為健康、為環境盡一份心。同時也感謝慈濟師兄姐對社會公益的熱心及投入口罩工廠的生產、防疫工作，有你們真好。

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