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五歲血癌女童等待骨髓移殖　2367位民眾挽袖大愛共伴

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▲▼2020年5月慈濟造血幹細胞配對資料庫「驗血活動預約系統」有近千筆「驗血活動預約」，統計到5月18日，全台主動上網填寫「驗血活動預約」的人數將近2367人！（圖／慈濟基金會提供）

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

2020年5月8日及9日，慈濟造血幹細胞配對資料庫「驗血活動預約系統」瞬間湧進各有近千筆「驗血活動預約」，統計到5月18日，全台主動上網填寫「驗血活動預約」的人數將近2367人！

將近2500位熱血青年熱心預約造血幹細胞驗血活動的善效應，源於媒體報導一名5歲罹患急性淋巴白血病的女童BuBu得靠骨髓移植才有機會治癒，經配對，有5人符合但4人相關因素不願意、1人聯絡不上，目前Bubu一家還在等待奇蹟。

報導一出，即使在防疫期間，也擋不住熱血青年「救人一命」的愛心。就這樣，慈濟造血幹細胞配對資料庫，在5月8日及9日分別湧進近千筆的「驗血活動預約」，等待著趕快進行「救人一命」的驗血配對建檔。

根據慈濟骨髓幹細胞中心指出，這些突然湧進數量龐大的「驗血活動預約」對象，遍佈在全台各地，讓慈濟造血幹細胞配對資料庫工作人員主動熬夜處理來自十方的熱血青年善舉！

「五歲女孩」BuBu的姑姑蔡女士偕同朋友一起來抽血建檔，蔡女士敘述姪女現在的病況迫在眉睫，之前有找到配對的人，但某些因素無法成功，所以現在姪女是急需要造血幹細胞來救命，「看到臺灣這麼多愛心，我們很感動，只要是認識的親朋好友，大家都互傳訊息，願意來建檔，真的很感恩！」她開心的拿起自己建檔用的10cc血樣試管和朋友拍照留念，也希望姪女能找到配對的人。

▼蔡女士（右二）開心的拿起自己建檔的血液和朋友拍照留念，也希望姪女能找到配對的人。

▲▼2020年5月慈濟造血幹細胞配對資料庫「驗血活動預約系統」有近千筆「驗血活動預約」，統計到5月18日，全台主動上網填寫「驗血活動預約」的人數將近2367人！（圖／慈濟基金會提供）

由於在5月8日時，台灣依舊處於新冠疫情高度防疫管制期，因此面對如此龐大的預約申請，慈濟骨髓幹細胞中心為配合政府防疫，只能先由志工一一電詢回覆主動申請預約建檔的民眾，除感恩他們的熱心善念之外，並保持互動與關懷聯絡，如疫情趨於緩和，在評估可開放進行骨髓幹細胞驗血活動時，即馬上通知預約者進行驗血活動！

時間是5月20日上午10:47分，慈濟骨髓幹細胞中心正式在臉書官網上公佈－「造血幹細胞驗血建檔活動5/23重新啟動」，而首場在臺北市松隆路慈濟臺北東會所舉行，同時為讓主動預約者能儘快完成驗血建檔，慈濟骨髓幹細胞中心表示，填妥預約單，上傳數日後就會有專人和預約者聯繫，配合時間安排在志願者就近合作的醫療院所抽血建檔。

▼慈濟在全臺各地陸續辦理「造血幹細胞驗血建檔暨宣導活動」，首場從臺北起跑，5月23日、24日連續兩天在慈濟東區聯絡處舉辦。

▲▼2020年5月慈濟造血幹細胞配對資料庫「驗血活動預約系統」有近千筆「驗血活動預約」，統計到5月18日，全台主動上網填寫「驗血活動預約」的人數將近2367人！（圖／慈濟基金會提供）

5月23日在慈濟臺北東區會所參與骨髓幹細胞建檔的慈濟人醫會邱偉源醫師表示，慈濟骨髓幹細胞中心在新冠疫情稍緩，重啟在臺北東區會所舉行全臺首場骨髓幹細胞驗血活動，發文上網求助的女童姑姑蔡小姐也帶著兩位友人參加骨髓幹細胞捐贈建檔，邱偉源醫師說，在驗血作業現場醫護及志工陪伴下，儘管女童姑姑抽完血還有點發抖，但想要救人的心，讓女童姑姑克服了一切困難，順利完成建檔程序！

2367位熱血民眾「救人一命」大愛共伴的「髓緣之愛」，正在全臺產生善效應與愛循環，希望有更多的熱心與熱血民眾一起來響應「救人一命、無損己身」的造血幹細胞驗血建檔活動，共同來造福行善。

▼因疫情關係，進入聯絡處，志工先為民眾量體溫。

▲▼2020年5月慈濟造血幹細胞配對資料庫「驗血活動預約系統」有近千筆「驗血活動預約」，統計到5月18日，全台主動上網填寫「驗血活動預約」的人數將近2367人！（圖／慈濟基金會提供）

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