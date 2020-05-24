超過兩千位民眾預約　慈濟啟動造血幹細胞建檔

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

「看到臺灣這麼多愛心，我們很感動，只要是認識的親朋好友，大家都互傳訊息，願意來建檔，真的很感恩」！

一位「五歲血癌女童等待造血幹細胞移植救命」的求救文，透過媒體報導，在網路上引發廣大網友迴響，串起愛的漣漪，慈濟骨髓幹細胞中心在媒體報導後的短短時間內，就收到來自全臺累計超過兩千多位愛心人士透過線上預約表達預約驗血建檔，慈濟骨髓幹細胞中心評估，在新冠疫情趨緩，政府陸續放寬防疫管制及要讓全台超過兩千位「救人一命」愛心的民眾能儘快完成驗血建檔，自5月23日起正式在全台舉行造血幹細胞驗血建檔活動。

慈濟在全臺各地陸續恢復辦理「造血幹細胞驗血建檔暨宣導活動」，首場從臺北起跑，5月23日、24日連續兩天在慈濟東區聯絡處舉辦，值得一提的是，慈濟在審慎評估疫情後決定促成辦理活動的關鍵因素，來自一位「五歲血癌女童等待造血幹細胞移植救命」的求救文，在網路上引發廣大網友迴響，累計全臺超過兩千多位愛心人士透過線上預約表達加入建檔，網路串起愛的漣漪，期待可以為血液疾病患者帶來重生希望。

▼林女士帶著18歲的女兒一起響應驗血建檔，母女檔加入救人行列。

民眾林女士帶著十八歲的女兒一起來到聯絡處，林媽媽說，她的先生是血癌患者，目前用自體幹細胞移植，身體有漸漸恢復中，因此很能體會血癌病患家屬的憂心，期望母女來建檔，能夠有機會參與救人行列。

「非常感恩我的姊姊捐贈給我，我真的幸運，要好好的活下去！」詹女士是一名造血幹細胞的受贈者，十年前被判罹患血癌，年輕的生命帶來衝擊，當時非常沮喪，看到一些病友無法找到配對者，有些即使配對成功卻排斥，周而復始再配對，幸好她有手足配對成功，讓自己生命復活。

她今天特別陪著先生來建檔，八歲的女兒也開心的跟在身旁，並表示讀大學時期就和先生相戀，生病時不離不棄照顧，病好後終成眷屬，並生下可愛的女兒，自己好幸福，也希望他們有機會可以成為幫助別人的人。

▼受髓者詹女士（左一）一家三口，特別陪著先生來建檔，八歲的女兒也開心的跟在身旁。

花蓮慈濟中學有五位同學，在結束學校活動後，聽到慈濟志工說這個周末有驗血建檔活動的訊息，於是相約搭車北上一早來抽血建檔，王同學分享：「很感恩父母為我生了一個健康的身體，希望自己能有能力造福別人，繼續走在幫助別人的路上。」五位同學開心的拿到「大愛捐髓卡」並自拍打卡。

▼花蓮慈濟中學五位同學響應驗血建檔活動，開心的拿到「大愛捐髓卡」合影紀念。

陳女士育有三個小孩，兩歲的小兒子一直陪在媽媽身邊，跟著媽媽走流程，志工讚歎她說：「現在的年輕人，大都不生小孩，生三個不簡單，了不起！」她說是看到「五歲女孩」媽媽的貼文感同身受，自己也是孩子媽媽，心疼病童的苦，希望建檔能夠幫到他們。

▼陳女士說她是看到「五歲孩子」媽媽的貼文，感同身受，自己也是孩子媽媽，心疼病童的苦，希望建檔能夠幫到他們。

解說區採分批，一次約十人之內，每人座位區相隔一定距離，避免近距離接觸，骨髓捐贈小組志工陳金環以專業的知識詳細說明建檔的資格和流程，她說臺灣至今仍有超過五萬位血癌的患者殷切地等待配對，今天只是初步建檔而已，期待生命的曙光。

目前主要的捐贈方式以採集周邊血後自血液分離出造血幹細胞移植，過程簡單且不用麻醉，「救人一命、無損己身」，人人凝聚愛的力量，多一筆造血幹細胞捐贈驗血建檔資料入庫，就能讓血癌病友們多一個配對成功的機會，重獲生命的美好。