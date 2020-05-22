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慈濟投入新冠疫情援助報告　獲聯合國OCHA刊登

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▲▼慈濟基金會投入新冠疫情援助報告獲聯合國OCHA刊登。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

根據聯合國人道事務廳(OCHA)於5月21日刊登一份由慈濟基金會發布及統計的資料指出，截至2020年5月12日，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情已蔓延到215個國家地區，共4,013,728人確診，278,993人死亡。疫情以美國最嚴重，確診病例1,271,645例全球最高，死亡76,916人，其次是西班牙，確診病例為224,930例，死亡26,621人。佛教慈濟基金會（BTCF）在全球53個國家地區投入新型冠狀病毒（COVID-19）疫情人道援助行動。

各國針對COVID-19疫情訂定交通管制、宵禁，隨著疫情封鎖、部分解除或解除，全球受到的經濟影響已擴及各行各業，當人們逐漸返回工作崗位時，我們需要關注到有許多人，特別是弱勢族群，將在悲傷、創傷經歷、社會心理壓力和收入損失中掙扎。

特別是領日薪工人，收入的損失可能給個人及其家庭帶來巨大的困難。佛教慈濟基金會（BTCF）全球分支機構已啟動了COVID-19中期救濟行動計劃，包括向疫區機構和個人提供財務援助、物資供應和關懷。各地慈濟志工也結合當地、國際等組織合作、共享資源，了解與協助各區機構、個人需求。

請繼續往下閱讀...

截至5月12日，佛教慈濟基金會已向六大洲包含亞洲、大洋洲、歐洲、非洲、南美洲、北美洲的醫院、第一線防疫工作者、學校和社區機構捐贈了14,466,805個人防護設備（PPE）項目，發放許多食品和必需品，並提供了經濟援助。

▼慈濟美國總會於母親節展開發放，志工將物資卸下車。

▲▼慈濟基金會投入新冠疫情援助報告獲聯合國OCHA刊登。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟將向其他28個國家地區捐贈總計7,440,677個人防護裝備，並繼續進行當地的中期救濟行動。慈濟創辦人證嚴法師針對嚴峻疫情表示：有許多需要幫助的人，有能力給予和幫助是有福的人，滴水成河、粒米成籮，如果我們能匯聚個人善的力量，就能幫助社會，給人們帶來希望，並使我們的社會更具堅韌的力量。

如有其他訊息，請聯繫https://tcit.tzuchi.net/CCISWeb/page/Guest.html(資料：慈濟基金會)。

出處：COVID-19 Relief Action Report #4: Activities as of 12 May, 2020

▼玻利維亞慈濟志工5月13日捐贈防疫物資給當地醫院，由當地市長、市議員等代表接受。

▲▼慈濟基金會投入新冠疫情援助報告獲聯合國OCHA刊登。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，自疫情開始，各國慈濟志工發揮人道精神，透過管道、結合各單位力量募集防疫物資。截至5月22日，慈濟已援助五大洲63個國家地區，提供16,585,171物資包含防護衣、隔離衣帽、面罩、護目鏡、防疫手套、醫療口罩、酒精、布口罩、安心祝福包、福慧床等，除了給第一線防護人員，更關心弱勢族群。針對台灣，慈濟已啟動「大愛共伴‧造福行善」關懷行動，除針對5萬戶弱勢家庭主動進行社區關懷、即時紓困，並接受社會大眾提報，因疫情影響頓失收入的家庭，慈濟將進行關懷協助！

▼馬來西亞慈濟志工透過各種管道募集防護物資，提供給第一線防疫人員。

▲▼慈濟基金會投入新冠疫情援助報告獲聯合國OCHA刊登。（圖／慈濟基金會提供）

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