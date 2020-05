慈濟投入新冠疫情援助報告　獲聯合國OCHA刊登

圖、文/慈濟基金會 林佳予

根據聯合國人道事務廳(OCHA)於5月21日刊登一份由慈濟基金會發布及統計的資料指出,截至2020年5月12日,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情已蔓延到215個國家地區,共4,013,728人確診,278,993人死亡。疫情以美國最嚴重,確診病例1,271,645例全球最高,死亡76,916人,其次是西班牙,確診病例為224,930例,死亡26,621人。佛教慈濟基金會(BTCF)在全球53個國家地區投入新型冠狀病毒(COVID-19)疫情人道援助行動。

各國針對COVID-19疫情訂定交通管制、宵禁,隨著疫情封鎖、部分解除或解除,全球受到的經濟影響已擴及各行各業,當人們逐漸返回工作崗位時,我們需要關注到有許多人,特別是弱勢族群,將在悲傷、創傷經歷、社會心理壓力和收入損失中掙扎。

特別是領日薪工人,收入的損失可能給個人及其家庭帶來巨大的困難。佛教慈濟基金會(BTCF)全球分支機構已啟動了COVID-19中期救濟行動計劃,包括向疫區機構和個人提供財務援助、物資供應和關懷。各地慈濟志工也結合當地、國際等組織合作、共享資源,了解與協助各區機構、個人需求。

截至5月12日,佛教慈濟基金會已向六大洲包含亞洲、大洋洲、歐洲、非洲、南美洲、北美洲的醫院、第一線防疫工作者、學校和社區機構捐贈了14,466,805個人防護設備(PPE)項目,發放許多食品和必需品,並提供了經濟援助。

▼慈濟美國總會於母親節展開發放,志工將物資卸下車。

慈濟將向其他28個國家地區捐贈總計7,440,677個人防護裝備,並繼續進行當地的中期救濟行動。慈濟創辦人證嚴法師針對嚴峻疫情表示:有許多需要幫助的人,有能力給予和幫助是有福的人,滴水成河、粒米成籮,如果我們能匯聚個人善的力量,就能幫助社會,給人們帶來希望,並使我們的社會更具堅韌的力量。

出處:COVID-19 Relief Action Report #4: Activities as of 12 May, 2020

▼玻利維亞慈濟志工5月13日捐贈防疫物資給當地醫院,由當地市長、市議員等代表接受。

慈濟基金會表示,自疫情開始,各國慈濟志工發揮人道精神,透過管道、結合各單位力量募集防疫物資。截至5月22日,慈濟已援助五大洲63個國家地區,提供16,585,171物資包含防護衣、隔離衣帽、面罩、護目鏡、防疫手套、醫療口罩、酒精、布口罩、安心祝福包、福慧床等,除了給第一線防護人員,更關心弱勢族群。針對台灣,慈濟已啟動「大愛共伴‧造福行善」關懷行動,除針對5萬戶弱勢家庭主動進行社區關懷、即時紓困,並接受社會大眾提報,因疫情影響頓失收入的家庭,慈濟將進行關懷協助!

▼馬來西亞慈濟志工透過各種管道募集防護物資,提供給第一線防疫人員。