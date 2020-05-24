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快訊／港人遊行反國安法　港府聲明譴責：暴行印證立法必要性

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▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲北京提出「港版國安法」，香港民眾上街抗議。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

香港民眾24日發起大遊行，表達對國歌法、港版國安法不滿，並由銅鑼灣行進至灣仔，與港警爆發激烈衝突。香港政府晚間發聲明譴責，「暴徒」非法集結及種種暴行，顯示「港獨」和「黑暴」分子仍然猖獗，也印證國家安全立法的必要性和迫切性。

港府發言人譴責，「暴徒」去年6月起藉「修例風波」發起持續數月的破壞行動，造成香港極大傷害。即便暴力違法行為在疫情嚴峻期間有所收斂，「但暴徒一直蠢蠢欲動，隨疫情緩和，再次藉詞反對有關制定維護國家安全法一事，在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出暴力違法行為。」

港府指出，抗議民眾四處以雜物堵路、縱火、破壞商鋪及社區設施，包括拆毀馬路欄杆、襲毀交通燈、撬起路面渠蓋、挖掘地面磚頭，還襲擊意見不同市民，造成4名警員受傷送醫，「這些在去年下半年屢見不鮮的暴行，嚴重威脅公共安全，令人髮指」。

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

港府表示，警方使用「適當武力」進行驅散及拘捕行動，是履行執法機關的職責，況且部分人士在現場揮舞「港獨」旗幟，已公然罔顧香港憲法秩序，損害香港社會整體和長遠利益，港府除予以強烈譴責，也支持警方果斷指法。

港府強調，全國人大審議有關建立健全香港法律制度和執行機制，根本目的是為了維護國家安全及香港繁榮穩定，從而更好地保障香港市民的合法權益和自由，「今日在銅鑼灣及灣仔一帶的暴行，顯示『港獨』和『黑暴』分子仍然猖獗，印證了就國家安全立法的必要性和迫切性。」

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