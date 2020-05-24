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LIVE／「反惡歌法大遊行」登場　港警進駐中聯辦戒備

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 記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國人大宣布將審議港版國家法，此舉引起國際關注。為了表達立場，香港民眾號召今日下午發起「反惡歌法大遊行」，由於遊行未獲批准，港警已公開表示將嚴格執法，至於首當其衝的香港中聯辦，也已經有大批員警進駐，防止事態失控。

中共十三屆全國人大三次會議週五審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，會議結束後，包含特首港澳辦、中聯辦、特首林鄭月娥等人均就法案表示意見。

中聯辦發言人表示，自「佔中」和「修例風波」以來，香港反對派及本土激進分離勢力勾連外部勢力屢屢突破底線，讓一國兩制的實踐面臨挑戰，國家安全受到威脅，「一些人公然鼓吹港獨，叫囂『武裝建國』、『廣場立憲』、『為美國而戰』，侮辱和焚燒國旗，污損國徽，衝擊中央駐港機構和特區政權機關。」

不過，北京此舉已受到國際關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於22日發表聲明指出，美國強烈譴責這種獨斷的行為，並稱這項提議是「災難性」的，希望中國可以三思。

香港末代總督彭定康（Chris Patten）認為，中國背叛了香港人民，英國有道德、經濟與法律上的責任必須為之發聲。他感嘆，「我們見到的，是一個新的中國專制政權。」

▲▼中國國家主席習近平抵達日本大阪出席G20峰會。（圖／路透）

▲北京定調港版國安法可圍堵恐怖主義滲透。（圖／路透）

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