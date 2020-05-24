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民進黨宜縣黨部主委選舉揭曉　陳俊宇贏對手200多票勝選

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▲民進黨第18屆宜縣黨部主委選戰，由陳俊宇（左1）勝出。（圖／記者游芳男翻攝）

▲民進黨第18屆宜縣黨部主委選戰，由陳俊宇（左1）勝出。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨第18屆宜縣黨部主委選舉結果揭曉，至24日下午5時10分許，縣議員陳俊宇（45歲）贏小英宜蘭後援會總會長、黨部評召吳和信（62歲）200多票勝出。

兩雄相爭的民進黨宜縣黨部主委參選人，1號是小英宜蘭後援會總會長、黨部評召吳和信，及2號的縣議員陳俊宇，主委改選黨員有2987票，至24日5時許，陳俊宇贏對手吳信和200多票勝出，至於確定票數及投票率，縣黨部仍在統計中。

至24日5時10分許，陳俊宇1342票、吳和信1059票，陳在贏200多票後是表示勝選，並感謝黨員們的支持。

1屆員山鄉民代表、2屆宜蘭縣議員的陳俊宇，他是獲得新潮流與正國會，及黨籍縣議員、鄉鎮市長奧援，陳俊宇訴求的用行動改變宜蘭，跟隨蔡英文黨主席的腳步，讓黨部「新陳代謝」，成為一個人民有期待、年輕人願意加入的政黨。

十多年來在宜蘭出錢山力為民進黨大小選學輔選的吳信和，個人首次的選戰，獲得台北市黃承國系統與海派，及多位鄉鎮市民代表會主席支持，吳和信選戰口號打的是要「打破派系」，及擔任主委，將持續重用、栽培年輕人，協助他們累積經驗和能力，讓他們未來能坐轎上檯面，為宜蘭和民進黨盡一份心力，完成世代交替的工作。

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