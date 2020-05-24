頭城金面溪上游偷倒廢棄物！以為下大雨沒人管...不肖業者當場被逮

▲林姓男子（上圖右2）在宜蘭頭城鎮金面溪上游傾倒廢棄物被逮正著。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

不肖業者趁近日大雨時分，在宜蘭頭城鎮金面溪上游傾倒廢棄物，當場被活逮，經現場查看多為磚塊、廢木柴、水泥塊等物，幸並未造成汙染金面溪上游水質，稽查人員及警方嚴斥林姓不肖業者貪圖便利而隨意棄置行為，並依《廢棄物清理法》開罰送辦。

宜蘭縣內2019年發生數件不肖業者在遍遠地區違法傾倒廢棄物案件，2020年為查緝不法，宜蘭環保局、建設處與礁溪警方通力合作，超前部署全力防堵不肖業者利用省道北宜公路載運廢棄物入境。

近日民眾發現疑有不法業者在頭城鎮金面溪上游傾倒廢棄物，立即通知警方前往，礁溪分局福成派出所副所長吳信賢率員火速趕到現場並帶回林姓男子。林男供稱廢棄物係整修園藝設施所產生。

警方隨後通知宜蘭環保局稽查人員到場，經現場查看多為磚塊、廢木柴、水泥塊等物，尚無汙染上游水質情事，稽查人員及警方嚴斥林男貪圖便利而隨意棄置行為，並依《廢棄物清理法》開罰送辦。

礁溪分局呼籲不法業者，地球只有一個，保護環境人人有責，如隨意棄置廢棄物不但汙染環境，且會依廢棄物清理法嚴懲，請大家共同守護宜蘭美好家園。

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