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家長氣斃了！花蓮特教生被抝36堂課做防疫皂　全淪校長公關品

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▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮特殊教育學校24日有學生家長在門口拉白布條抗議，希望教育部撤換不適任校長。家長會副會長蔣萬富說，校長宋秉錕以防疫為名，凹師生上課做防疫手工皂，做好之後全被校長拿去送眾多官員做個人公關，學生總共累積36節都沒上到正課，甚至校長還說過希望有學生得新冠肺炎，這樣就可賺到二周有薪假。家長老師咸認校長的行為舉止已嚴重失常。

蔣萬富說，四月間新冠肺炎疫情嚴重，校長以防疫手工皂為由，要老師、學生投入製作手工皂，他們原本覺得自己孩子雖然是身心障礙，在這疫情關鍵時刻，還可貢獻社會，製作手工皂給第一線的醫護人員，全校師生為了防疫工作全力投入，原本要二個月的工作，連續96小時開冷氣、除濕機，縮短皂化過程完工，後來才知道，宋秉錕全拿去寄給行政院、教育部、總統府等官員，上面還附上他個人簡歷跟親筆信，未留任何一塊給醫護人員或校內學生。

蔣萬富還說，有些任課老師準備上正課，當天臨時就被校長叫去開緊急會議，結果是在包裝手工皂寄給官員，原本任課老師備課內容都放水流，只能緊急找代課，然後被國教署強制休假的第一天，竟然寄喪禮的花圈相片給所有家長看，這是有什麼問題？

▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

鄭姓家長說，防疫期間，校長宋秉錕還跟老師說希望有2個學生得新冠肺炎，他可以放2個禮拜有薪假，這種風涼話是一校之長應該講的嗎？這種人可以當校長嗎？一直叫家長來學校簽各種奇奇怪怪的文件，當家長不要工作嗎？裡面還有學校治療師對全校孩子的治療紀錄，這是個資耶！孩子接受治療，內容為什麼要給別人看到。

除了手工皂爭議，學校行政人員、教師也出面控訴宋秉錕長期以言語霸凌羞辱教職員工，「你媽沒生嘴巴給你嗎？」有教職員出面說，宋秉錕經常用貶低人的言語來訓斥行政人員，很多教職員長期下來出現身心不適症狀，目前有17名教職員都在看身心科，他們收集這二個月來的不當行為向上層陳情，但國教署稱尚在處理中，僅要求校長休假二周，26日就準備回來上班，得知家長要出面向立委范雲陳情，還恐嚇教職員不得參加，否則議處。

黃姓教師說，校長從四月開始時常用諷刺、揶揄的口吻對教職員言語霸凌，一份平常3、4天可以跑完的公文變成30、40天，校長休假前還積壓100多件公文、40件逾時，整個學校都無法正常運作，每天都在簽奇怪的文件、處理校長的各種命令、開各種緊急會議，動不動就說要開教評會記過處理老師，大家都開始失眠、焦慮、注意力不集中，也影響到在學校上課，只好去看身心科。

縣議員周駿宥、楊華美、莊枝財，立委傅崐萁、范雲、陳瑩的辦公室助理也出席了解家長的訴求，三名議員接下家長的陳情書後都表示，希望教育部能聽到多數花特家長的心聲，針對校長若有不適任之處，站在保護孩子受教權來妥善處理。

▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

家長會副會長蔣萬富（右）遞交陳情書給立委范雲助理。

范雲辦公室助理張明旭說，對於學校內學生、家長、以及教師的權益，立委范雲一直以來都相當重視且認真看待，對於特教學校更是極為重視！委員接到來自學生家長以及老師們的陳情並了解狀況後，其實心情非常沈重！因為，對於社會資源原本就比較缺乏的特教生而言，學校是支持特教生以及他們家庭一個最非常重要的機制。今天，一位不適任的校長，不僅僅影響老師們的勞動環境及教學，更直接影響原本倚賴學校甚多的特教生及他們的家庭。委員是接近二十年第一線的教師，她對於各位的處境感同身受！

即將於六月份開始認養花蓮的民進黨籍不分區立委范雲，從5月初接到陳情開始，就請辦公室同仁持續和國教署聯繫、希望盡快處理學校內校務嚴重延宕、影響學生受教權的問題；然而過程中，卻發現國教署不僅未全面掌握學校情況，提供資料及處理過程中還頻頻出狀況、提供片面資訊，等同放任校內的學生、教師、家長持續受到危害。故在此，范雲辦公室再次提醒國教署，應該要盡快且積極地處理如此多家長及教師所反應的問題，不要再讓這類不適當言行繼續傷害學校裡的學生、家長及教師。

而抗議現場，校長派庶務組長出面驅趕媒體，要求：「不准拍攝學校，否則將對媒體提出法律告訴」。

對於家長的抗議，校長宋秉錕接獲記者四通電話詢問回應，校長僅在第一通電話回應將會提出聲明稿，隨後切斷電話無法聯繫，直到今日中午12時50分，以簡訊發花蓮各媒體記者聲明如下：

針對蘋果日報、自由時報王峻祺記者等今中華民國109年5月24日（日）中午報導乙事（防疫手工皂及相關校園事務）未經相當事人相對查證及平衡報導等。

因陸續接獲媒體記者朋友們關心詢問，為避免視聽遭誤導，校方將統一於明日中華民國109年5月25日上午10時，統一發佈官方聲明訊息。

其餘相關討論暫不回應，一切依法處理，並已向相關當局通報所有處理時程細節，司法案件相關尊重律師意見。

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