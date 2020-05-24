陳時中逛墾丁「花襯衫爆紅」！縣府電話被打爆：到底哪裡買　觀光協會解答

▲指揮官陳時中與屏東縣長潘孟安穿花襯衫逛墾丁大街。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心近日南移墾丁，親自示範防疫新生活，「防疫五月天」甚至穿上花襯衫，現身記者會。由於防疫團隊身穿花襯衫，導致該件襯衫爆紅，導致屏東縣府等單位接獲無數詢問「在哪裡買」的電話。對此，屏東縣觀光協會也出面回應了。

指揮中心指揮官陳時中23日率團南下，親自示範防疫新生活，穿著花襯衫、木屐，與屏東縣長潘孟安、「防疫五月天」團員在墾丁大街召開記者會，吃生魚片。

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▼陳時中一改西裝風格，換上花襯衫舉行記者會，導致花襯衫爆紅。（資料照／記者林敬旻攝）

由於穿著不同以往，讓人感到相當新奇，許多民眾紛紛打電話到屏東縣府、墾丁的飯店，詢問「花襯衫哪裡能買到」，屏東縣觀光協會總幹事張福生也緊急出面回應。

根據《中央社》報導，張福生說明，該襯衫是限量款，是恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會幹部所穿著的制服，每次到國外行銷觀光，幹部就會穿上花襯衫，襯衫每2年會改款一次。

張福生說明，花襯衫詢問熱度高，近日相關單位會進行研議，是否開始量產、販售。

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▼陳時中身穿花襯衫，導致襯衫詢問度爆表。（資料照／記者林敬旻攝）