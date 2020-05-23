國軍秀肌肉回擊大陸「24小時解放台灣」：誰敢越雷池一步

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日就職演說中談到國防及兩岸未來規劃，中國大陸媒體《艦船知識》之後遂發布11分鐘影片，聲稱可以24小時「解放台灣」。對此，《青年日報》臉書22日下午發布「我們24小時捍衛國家」影片回擊，表明國軍24小時捍衛台海，「誰敢越雷池一步」。

▲AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／ETtoday資料照）

據《青年日報》指出，《艦船知識》具官方色彩的媒體，其於總統就職典禮當天於微博發布的11分鐘「2020台灣打擊作戰推演」影片，宣稱24小時「解放台灣」、約4分鐘癱瘓我國機場，被不少專家認為太過理想。

而《青年日報》臉書則發布「我們24小時捍衛國家」影片，不僅展現國軍F-16、AH-64E阿帕契直升機等演習畫面，還寫出「我們24小時捍衛國家，我們的決心沒有期限，我們勤訓精練無非晝夜，不求戰、不避戰、不懼戰，國軍捍衛台海，不允許敵人越雷池一步，自由民主的空氣一分一秒都不可少，國家安全的責任一時一刻都不會忘，中華民國國軍誓死保衛國家」。

《青年日報》臉書表示，不用4分鐘，你就知道我們的決心，「國軍捍衛台海，誰敢越雷池一步，生命誠可貴，侵擾請三思」。

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