蔡英文推動國防事務改革：未來將強化軍中申訴關懷機制

▲總統蔡英文與副總統賴清德20日參加就職典禮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日在總統府就職第二任期，並於在10時抵達台北賓館發表就職演說，其中蔡英文針對國家安全的方向提到「國防事務改革」，透露政府未來將改善部隊管理制度及強化軍中申訴關懷機制等。

蔡英文表示，一個更好的國家，必須重視國家安全，過去四年，政府推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色，未來四年，這些政策方向不會改變，政府也會做得更多。

蔡英文指出，在國防事務改革方面，有3個重要的方向。第一，是加速發展「不對稱戰力」：在強化防衛固守能力的同時，未來戰力的發展，將著重機動、反制、非傳統的不對稱戰力；並且能夠有效防衛「網路戰」、「認知戰」、以及「超限戰」的威脅，達成重層嚇阻的戰略目標。

蔡英文提到第二是後備動員制度的實質改革，「我們要提高後備部隊的人員素質和武器裝備；後備戰力提高，才能有效地跟常備軍隊協同作戰」，此外，平常就要建立跨部會的常設後備動員體制，協調人力物力，平戰轉換時，動員才會順利。

「第三是改善部隊管理制度」。蔡英文透露，現在的年輕士官兵，都是在民主自由的社會長大，如何讓他們在軍中，發揮更好的戰力和專長，這是必須正視的課題。

蔡英文認為，年輕人從軍出現適應上的問題，反映出社會轉變和軍中管理制度的落差，政府必須把落差補起來，不要因為制度的不周全，影響了社會對軍隊的觀感，也造成軍人的榮譽和士氣，在一個又一個的個案中，被消耗掉。

蔡英文指出，因此政府要在制度上，強化軍中申訴關懷機制、建立公允的事件調查機制、以及滾動檢討人事配置；在教育訓練上，則要提升各級幹部領導統御能力，達成管理的現代化、專業化。

蔡英文說：「我們要在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人的尊重之間，取得均衡」。