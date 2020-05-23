蔡壁如質疑國軍「心輔制度不健全」　國防部：1985專線滿意度高達99％

▲針對蔡壁如關切國軍申訴管道不健全，國防部表示，1985諮詢服務專線滿意度高達99％。（圖／國軍示意圖，取自國防部發言人臉書）

政治中心／台北報導

陸軍269旅在半年內發生3名軍士官兵自傷案，加上敦睦遠航群聚感染事件，使民眾黨立委蔡壁如在政院以書面質詢方式，關切國軍欠缺申訴管道且心輔制度不健全。對此，國防部回覆，國軍有「1985諮詢服務專線」，其整體滿意度高達99％，今年也以推動社團活動方式，促進全體官兵心理健康，希望防範自傷案件再次發生。

國防部表示，國軍旅級以上有申訴電話，各級主官有民意信箱，並由總督察長室成立「國軍1985諮詢服務專線」。根據近3年基層官兵問卷調查結果，整體滿意度提升至99％，且2019年至2020年上半年皆赴各地進行強化宣導，保障官兵合法權益。

另外，為了防治自傷類案件再發生，國防部指出，今年有許多單位發起社團活動凝聚單位向心，以及連結民間輔導資源精進心輔機制等措施，完善心理輔導，促進官兵心理健康。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】