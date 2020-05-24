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共軍挑釁滅台　國軍「1分半」實彈武器片回嗆「不用4分鐘！」

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政治中心／綜合報導

大陸官方媒體於520總統蔡英文就職當天，發布一段影片，宣稱能在4分鐘內癱瘓全台機場。對此，青年日報隨即也發部影片展現國軍實力，更反嗆「不用4分鐘，你就知道我們的決心。」

青年日報22日於臉書發布一段1分半鐘的影片，似乎隔空回應共軍影片，貼文中表示，「不用4分鐘，你就知道我們的決心，我們不求戰、不避戰、不懼戰」。

▲▼青年日報公佈我國軍力演習影片。（圖／翻攝青年日報）

▲青年日報公佈我國軍力演習影片。（圖／翻攝青年日報，下同）

貼文中強調，「國軍捍衛臺海 誰敢越雷池一步，生命誠可貴 侵擾請三思」。而影片中也出現不少我國歷年實彈演習的畫面，像是76快砲、方陣快砲輪番上陣，還有F-16緊急升空發射響尾蛇飛彈、雷霆2000配合攤岸殲敵。

不少網友看到影片後留言表示，「台灣國軍加油!」、「可以不要這麼帥好嗎！」、「覺得很嗆！國軍本應該這樣」、「真的給中國解放軍看看我們不是吃素的」、「謝謝你們保護悍衞台灣民主自由」。

大陸官媒《艦船知識》於520公開一段長達11分鐘的影片，模擬並解析「2020年台海打擊作戰推演，描述某天清晨4時起，對台實施80分鐘的海空打擊，壓制24個小時後，由登陸部隊入侵台北，順勢完成「解放台灣，統一祖國」的全過程。

▲▼青年日報公佈我國軍力演習影片。（圖／翻攝青年日報）

影片中旁白提到，共軍火箭軍四個旅第一波次共發射172枚東風16導彈，分別對馬公、松山、桃園、新竹、清泉崗、嘉義、台南、岡山、屏東、台東和花蓮等機場進行攻擊，在短短4分鐘內準確命中所有目標，嚴重癱瘓敵機場起降能力。

▲▼青年日報公佈我國軍力演習影片。（圖／翻攝青年日報）

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