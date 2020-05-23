江啟臣挺韓國瑜「認真清疏水患不在」：讓高雄繼續幸福

▲韓國瑜、江啟臣。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日受鋒面及西南氣流影響，台灣各地連日下雨，高雄市多處傳出淹水災情，引發民眾究責市長韓國瑜治水無功。對此，國民黨主席江啟臣23日在臉書幫韓平反「高雄市政府反應快速」，讓區域積水退去速度比以往快速許多，韓國瑜認真整治，水患不在，「讓高雄繼續幸福」。

「高雄加油！韓市長加油！」江啟臣指出，極端氣候下的梅雨鋒面，已經變成汛期致災的關鍵，但是高雄市政府反應快速，讓區域積水退去速度比以往快速許多，這樣的成果，是平常努力得來。

江啟臣透露，高雄市政府在108年區域排水清疏長度為14萬9406公尺，中小排水清疏長度為10萬9284公尺，雨水下水道清疏長度則是2萬6340公尺。

江啟臣認為，瞬間雨量過大，區域排水硬體既有限制，需要更多時間進行改善，但是在短短一年多內完成基本的清疏工作，已經加速退水速度，是令人驚艷的成績，「透過認真清疏、整治，水患不再，讓高雄繼續幸福」。

江啟臣也用Hashtag強調「下水道是一個城市的良心」、「雨下多少老天爺決定」、「水退的速度市府努力」。

▼江啟臣發文挺韓國瑜治水有成。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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