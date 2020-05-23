徐永明：罷韓通過機率高　高雄市長補選支持陳其邁

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票於6月6日舉辦，正式進入倒數階段，時代力量黨主席徐永明23日表示，依照目前的民調看起來，「通過的機率蠻高的」，至於罷韓之後的市長補選，如果民進黨推出的人選是行政院副院長陳其邁，時代力量的立場也會傾向支持。

中選會上月舉行委員會議，審查通過「罷韓」領銜人陳冠榮提出的高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案，於當日宣告該罷免案成立，決議該罷免案於109年6月6日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時，中選會日前也已經發布高雄市第3屆市長韓國瑜罷免公告。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



根據時代力量23日公布的部分民調顯示，有過半（58.4％）的高雄市民認為6月6日的罷韓投票將會通過，而傾向「不會通過」的受訪市民只有15.0％。時代力量認為，此數據代表就連韓國瑜的支持者，也不樂觀韓國瑜能挺過這次罷免投票。

徐永明23日受訪時表示，時代力量預計在25日召開記者會，公布最新的罷韓民調，依照目前的民調看起來，「通過的機率蠻高的」，比較大的困擾在於，很多高雄市民還不是很清楚投開票所的地點在哪，希望未來在投票程序上能夠更加平順，畢竟罷韓通過的可能性頗高。

徐永明也說，有關罷韓通過之後的補選，如果民進黨推出的人選是陳其邁，時代力量的立場也會傾向支持。至於如果是推出其他候選人，則希望能看到恢復幾個立場，包括對弊案是否能堅持追查下去，以及恢復高雄作為第二大城的光榮感，相信這也會是高雄市民所關心的議題。

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