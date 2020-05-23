罷韓成功藍營推李四川補選？　民調曝：跟陳其邁對比僅差8％　

▲高雄市副市長李四川。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案倒數2週，若是最後罷免通過，行政院副院長陳其邁代表民進黨參加補選的聲量頗高，但國民黨似乎針對補選人選還未定案。對此，《中評社》記者專欄透露，根據藍營的沙盤推演，在民調對比上，高雄副市長李四川僅小輸陳其邁8至12％，有望在補選上與陳力一拼。

《中評社》指出，罷韓投票日逼近，目前國民團或韓陣營已孤注一擲，尚未針對罷韓通過後的補選安排熱門人選，不過根據國民黨內的沙盤推演，李四川在與陳其邁的民調對比上僅小8至12％，且也有黨內人士私下透露，李四川或許還有機會一拼。

但《中評社》也寫道，李四川設籍新北市，目前因考量到會被外界認為是看衰韓國瑜等，仍不願把戶口遷至高雄市，而是全力保駕。依據《選罷法》第15條規定：「有選舉權人在各該選舉區繼續居住四個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人」，因此以投票日換算，被選舉人最後設籍的時間點落在5月12日。

因此依照目前的情勢，《中評社》坦言，萬一韓國瑜真的被罷免，國民黨屆時恐陷入無軍可戰的窘境。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】