王淺秋說「高雄人容易被煽動」　董事長林大鈞：是啊！你們被看破手腳了

▲ 董事長貝斯手林大鈞。（圖／翻攝自「林大鈞」臉書粉專）

記者郭世賢／綜合報導

高雄市6月6日將進行市長韓國瑜罷免投票，前高雄新聞局長、現任市府顧問王淺秋22日在廣播節目中提到，高雄人與台北人不一樣，「高雄人很容易被煽動」，韓國瑜的市長職務的確有危險。此番言論引發「董事長樂團」的貝斯手林大鈞不以為然說，是啊！你們被看破手腳了，認為罷免韓國瑜只是剛好而已。

王淺秋提到高雄人易被煽動，「董事長樂團」貝斯手林大鈞表示，高雄人容易被煽動⋯對啊，當初就是你們煽動了高雄市民投給韓國瑜，現在被人看破手腳，罷免你們剛好而已。當作人家都塑膠做的喔！

王淺秋在廣播節目中說，在高雄的感覺跟台北其實真的很不一樣，因為高雄包括民情氛圍，可是她就覺得，台北都不會有的狀況，高雄為了一些很小事，甚至把事情是非都給扭曲的情況。

王淺秋坦言，我會認為韓國瑜市長相的確是危險，我覺得台北人跟高雄人真的是完全不一樣，高雄的奇檬子（心情、感覺）跟饋靠（口氣），甚至更容易被煽動的這種可能性會更高。

王淺秋強調，高雄的民眾一直被煽動所謂仇恨，看起來最不舒服的地方，一點點事務就一直的用惡意的角度，去攻擊跟謾罵，然後每個人都在散佈那個仇恨！」她說，「我們才會一直呼籲，我們要的是和解」。

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