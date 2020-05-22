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美國連摔2架F-35A　日本加裝自動防撞地系統保護飛行員

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▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲F-35A的單位造價達8240萬美元（約24.7億元台幣）。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本航空自衛隊一架F-35A戰機在2019年4月7日失事，以時速近1100公里的高速墜毀於青森縣外海，造成一名飛官不幸罹難。為了避免憾事重演，日本防衛省宣布，目前已經為駐紮在三澤基地的F-35A加裝自動防撞地系統（Auto GCAS），降低戰機碰撞的風險。

日本航空自衛隊在失事調查報告中指出，F-35A戰機以時速1100公里高速向下俯衝，飛行員沒有跳傘就直接墜機，不過沒有任何跡象表明飛機有任何問題，發動機的推力正常，懷疑是飛行員發生「空間迷向」，導致憾事發生。

除了日本之外，美國也有2架F-35A分別於15日和20日墜毀，雖然2起事件的飛行員都緊急彈射出艙，沒有造成人員傷亡，但不免讓外界對於F-35A的安全性產生質疑。

日本防衛省表示，自從2019年底，就已經為佈署在三澤基地的17架F-35A陸續安裝自動防撞地系統。關於美國F-35A在5月接連發生意外，日本防衛大臣河野太郎也已經與美方聯繫，深入了解相關的資訊。

根據《美國國防新聞週刊》報導，由馬丁路德公司與美國國家航空暨太空總署（NASA）、美國空軍研究實驗室（AFRL）共同研發的自動防撞地系統，已於2014年在美國空軍服役，至今已經挽救了10位飛行員寶貴的生命，也避免9架F-16戰鬥機墜毀。

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