桃園核准緩繳2億2千多萬元稅額　居六都之冠

▲桃園地方稅務局核准緩繳2億2千多萬元稅額。（圖／地方稅務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為協助民眾於疫期渡難關，桃園市地方稅務局22日表示，該局在2月22 日官網設置「肺炎疫情稅捐申辦專區」，提供24小時全天候的線上申辦服務，經統計迄5月15日止，桃園市核准延期或分期繳稅件數共1,001件，稅額2億2千萬餘元。據了解目前六都延分期的稅額有6億8千多萬元，桃園就占了1/3，緩繳稅額居六都之冠。

地方稅務局局長姚世昌表示，桃園市申請案件最多的是房屋稅，稅額為2億1千萬餘元，占全部延分期稅額98%，目前核准最大的金額是8千多萬元，第2大筆為5千多萬元，這2家企業申請的事由均為短期營收驟減，符合2020年1月起連續2個月平均營業額較2019年12月以前6個月、或前年同期平均營業額減少15%的條件，可見此次疫情確實造成業者營運很大的衝擊，緩繳紓困措施也暫解企業燃眉之急，幫助資金調度運用。

該局提醒，房屋稅開徵即將結束，因受疫情影響無法一次繳清稅捐者，請把握時效於 6月1日前向該局申請延期及分期繳納。針對核准延分期繳納案件，在延繳分期的期限內免加徵滯納金及滯納利息，納稅人如有分期繳納稅款，只要其中一期未繳，就會失去資格，須全數繳納剩餘稅款，提醒應特別注意每期繳納期限，並確實依限繳納。

如有任何疑問或不明瞭之處，歡迎撥打該局服務電話0800-316969，將有專人為您服務。

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