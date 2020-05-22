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社會 社會焦點 保障人權

桃園醫療口罩廠「拒徵收狂加產」　1個爽賣下游14元…無良負責人下場慘

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記者陳豐德／桃園報導

桃園一家口罩工廠拒絕國家徵收，竟大發「國難財」，在網路上哄抬醫療口罩價格，或私下賣給下游廠商，海巡署偵防分署偵防查緝隊及臺中查緝隊接獲民眾檢舉，19日將前往查緝，起獲38萬餘片口罩，並將負責人藍姓男子拘捕到案，他一度辯稱生產的非醫療口罩反遭打臉，訊後依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪嫌移送，法官裁定45萬交保。

▲▼桃園一家醫療口罩廠拒絕國家徵收，私下販賣口罩遭查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲桃園一家醫療口罩廠老闆拒絕國家徵收，私下販賣口罩遭查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

專案小組接獲民眾線報，指稱該家口罩工廠意圖哄抬防疫物價，私下在網路上販售醫療用口罩，相關單位不敢大意，先將口罩送至食藥署檢驗，確認工廠販售為醫療口罩，經蒐證成熟19日執行聯合查緝，現場將50歲藍姓負責人拘捕，並查獲口罩38萬餘片（部分外包裝標示醫療口罩）及醫療口罩靜電濾材111箱等不法防疫物資，現場口罩換算不法所得逾新臺幣2千萬元。

到該公司搜索時，發現大量口罩成品及產製中半成品，數量之多令專案小組查緝人員瞠目結舌，經查該公司規避政府徵用防疫物資、醫療口罩，卻仍於防疫期間醫療口罩需求量大增的情況，私下大量生產、販售，以每個14元賣給下游廠商，等到下游廠商流入市面時已飆漲至18元，賺取不法暴利。

海巡署偵防分署全力配合政府及中央衛生主管機關防疫政策，對於公告之防疫物資有囤積居奇或哄抬物價者，全力執行相關不法查緝工作，並呼籲國人遵守政府防疫政策，切莫利用疫情嚴峻時刻牟取不法利益，積極維護國人身體健康及防範肺炎疫情，民眾如發現不法，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。

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▼專案人員現場查獲口罩38萬餘片。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園一家醫療口罩廠拒絕國家徵收，私下販賣口罩遭查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼工廠內的醫療口罩靜電濾材。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園一家醫療口罩廠拒絕國家徵收，私下販賣口罩遭查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園一家醫療口罩廠拒絕國家徵收，私下販賣口罩遭查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

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