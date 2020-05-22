立院三讀《保險法》　未滿15歲孩童身故可領61.5萬喪葬費

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會22日晚間三讀通過《保險法》修正草案，增訂未滿15歲被保險人身故，可限額給付喪葬費用，以遺產稅喪葬費用扣除額的一半為限，以目前計算是新台幣61.5萬元，其餘死亡給付的約定於被保險人滿15歲時始生效力，以維護保險保障權益，並藉以防範道德風險。

現行《保險法》第107條規定，未滿15歲前身故，保險公司只能加計利息退還所繳保費，或返還投資型保險專設帳簿的帳戶價值。然而，2018年10月普悠瑪翻車事故造成18人罹難，其中有5人為15歲以下，卻因現行《保險法》規定無法領取身故保險金。

民進黨立委劉櫂豪指出，2018年普悠瑪重大出軌事故造成18人罹難，罹難者有5名15歲以下兒童，因《保險法》第107條規定，為避免道德風險而無法領取保險金，然而「不可抗力」之重大事故無道德風險之虞，因此提出《保險法》第107條條文修正草案。

立法院會22日三讀通過《保險法》修正草案，增訂未滿15歲被保險人身故，可限額給付喪葬費用，以遺產稅喪葬費用扣除額的一半為限，以目前計算是新台幣61.5萬元，其餘死亡給付的約定於被保險人滿15歲時始生效力，以維護保險保障權益，並藉以防範道德風險。

金管會評估，採限制死亡保險金額並以喪葬費用為限，作為修法方向，可以兼顧道德風險防範及人性尊嚴，並避免日後衍生認定爭議。此外，遺產稅喪葬費之扣除額是根據財政部發布資料，隨著物價波動而調整，現行金額是123萬元，如果以扣除額一半來給付喪葬費，目前計算是61.5萬元。

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