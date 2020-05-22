立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

立法院會22日晚間三讀通過《保險法》修正草案，增訂未滿15歲被保險人身故，可限額給付喪葬費用，以遺產稅喪葬費用扣除額的一半為限，以目前計算是新台幣61.5萬元，其餘死亡給付的約定於被保險人滿15歲時始生效力，以維護保險保障權益，並藉以防範道德風險。