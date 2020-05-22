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立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

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▲▼載著鋼材的聯結車因煞車不及，推撞前方等紅燈的大貨車及拖板車。（圖／記者游宗樺攝）

▲立院三讀道交條例，汽車載貨如果有脫落、掉落情形最高處1萬8000元。（圖／記者游宗樺攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會22日晚間三讀通過《道路交通安全管理處罰條例》修正草案，明定汽車載貨如果有脫落、掉落情形，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰鍰。此外，接送未滿7歲的兒童、行動不便者上下車，臨時停車也不再受3分鐘的限制。

現行《道路交通安全管理處罰條例》第30條規定，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處3000元以上、9000元以下罰鍰，三讀條文將罰則提高為3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

立法院會22日三讀通過《道路交通安全管理處罰條例》第30條修正草案，明定汽車載貨如果有脫落、掉落情形，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰鍰。

此外，為了方便家長接送孩童，院會也三讀通過《道路交通安全管理處罰條例》第55條條文修正草案，明定接送未滿7歲的兒童、行動不便者上下車，臨時停車不受3分鐘的限制。

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