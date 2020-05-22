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立院三讀／企業違反《勞基法》　政府應公布處分期日與罰鍰

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記者林銘翰／台北報導

立法院會22日晚間三讀通過《勞動基準法》修正草案，增訂事業單位若違反勞基法規定，主管機關應公布項目，除了現行已有的事業單位及負責人姓名，還要包含處分期日、違反條文及罰鍰金額。

▲▼舉牌工,舉牌人,打工,工資,臨時工,派遣工,非典型就業,勞工,房地產廣告,戶外工作者,勞動人權,紓困,假承攬真僱傭,日薪,二度就業,弱勢勞工。（圖／記者李毓康攝）

▲立院三讀《勞基法》，企業違法將公布處分期日與罰鍰。（示意圖／記者李毓康攝）

現行《勞動基準法》規定，違反法令且被處以罰鍰的事業單位，主管機關應公布事業單位和負責人姓名，並限期改善，屆期未改善應按次處罰。民進黨立委劉建國認為，若處分期日、違反條文及罰鍰金額未公布，無法讓大眾適時瞭解違反情節之程度。

三讀條文增訂，違反勞基法規定的事業單位，主管機關還要公布處分期日、違反條文及罰鍰金額。

此外，院會中也通過《勞動檢查法》條文修正草案，明訂拒絕勞動檢查的事業單位，得按次處罰3萬元以上、15萬元以下罰緩。此外，為促進職場安全衛生，維護工作者安全及健康，亦規定中央主管機關應每年定期公布勞動檢查年報。

▲▼立法院院會 槍炮彈藥刀械管制條例部分條文修正草案三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

劉建國表示，本法完成三讀後，讓多數勞工得以及時獲得與勞動條件相關之重要資訊，否則民眾無從判別違反情節之輕重。藉由公布違反事業單位之相關違反資訊，除了保障勞工權益外，可同時維護社會大眾知之權益，適時開放政府資訊以避免個資保護成為事業單位之擋箭牌。

劉建國也說，勞動檢查的目的在於貫徹勞動法令之執行，維護勞雇雙方權益，針對事業單位有拒絕、規避或妨礙勞動檢查依法執行檢查職務之情事時，得按次處罰，強化勞動檢查強度，促使事業單位遵守勞動法令，維護勞工權益。

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