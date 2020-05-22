立院三讀／公務員懲戒委員會更名「懲戒法院」　懲戒程序改採一級二審

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會22日晚間三讀通過《公務員懲戒法》、《公務員懲戒委員會組織法》修正草案，將「公務員懲戒委員會」更名為「懲戒法院」，懲戒程序由一級一審制改為一級二審制。

司法院於提案中指出，鑑於自懲戒新制施行迄今，外界對公務員懲戒委員會是否為法院的體制仍有誤解，為求名實一致，及遵照司法院釋字第396號解釋「有關機關應就公務員懲戒機關之名稱，併予檢討修正」的意旨，公務員懲戒委員會確實有更名為懲戒法院的必要。

三讀條文明定，「公務員懲戒委員會」更名為「懲戒法院」，並設置懲戒法庭、懲戒程序由一級一審制改為一級二審制。此外，公務員經依《公務員懲戒法》相關規定移送懲戒，或經主管機關送請監察院審查者，在不受懲戒、免議、不受理判決確定、懲戒處分生效或審查結束前，不得資遣或申請退休、退伍，藉此強化懲戒實效。

條文規定，懲戒法院設置院長1人，特任，綜理全院行政事務，並任法官9至15人。懲戒法庭第一審案件的審理及裁判，以法官3人合議行之，並由資深法官充審判長，第二審案件的審理及裁判，以法官5人合議行之，並由院長充審判長等。

三讀條文也明定，當事人對於懲戒法庭第一審的終局判決不服者，得於判決送達後20日之不變期間內，上訴於懲戒法庭第二審，第二審採法律審。

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