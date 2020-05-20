臉書留言「廢物拖出來打」變恐嚇　台中男傻眼：我過去被騙太多次

▲楊男在臉書留言，卻因此挨告。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中楊姓男子過去曾遭人詐騙，去年3、4月間在網路上看到一篇描述廠商受騙的貼文，一氣之下便用臉書帳號留言痛罵「廢物拖出來打」，沒想到竟然被當事人看見，反而吃上官司，最後被台中地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書中提到，楊男在瀏覽臉書時，看到某討論越南大小事的社團裡，有一篇控訴華人廠商遭詐騙的文章，開頭第一句就是「越南商業詐騙案例」，內容不僅點出當事人全名，還列出不少公司名稱以及欺騙手法，包含把自家品牌偽裝成韓國品牌、竄改產品包裝日期等等，希望民眾小心注意這位「自稱的行銷專家」。

由於楊男過去屢次遭詐騙，看到上述文章後心生不滿，在沒有查證的狀態下，使用個人臉書帳號在留言區回覆「廢物拖出來打」。事隔半年後，當事人經由客戶告知，上網查看貼文和留言，擔心真的會受到攻擊，連忙報警處理。

台中地院法官認為，楊男在網路上恣意以言詞加害他人身體、健康，甚至恫嚇文章當事人，使對方心生恐懼，行為明顯觸法，考量到雙方事後已經達成調解，相信經過這次教訓，他應該知道警惕戒慎，沒有再犯之虞，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。