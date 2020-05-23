中國本土、境外均「0」新增確診　疫情以來首次！

▲大陸國家衛健委23日公布數據，22日0-24時，大陸本土、境外輸入雙雙零確診。圖為武漢解除封城。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委今早公告，5月22日0—24時，全國本土、境外輸入均無新增確診病例，該數據為疫情以來首次。但值得注意的是，被大陸單獨拉出計算「無症狀感染者」，仍於22日新增報告28例（境外輸入2例），其中湖北省25例，顯示疫情風險仍然存在。

事實上，自3月起大陸對新冠肺炎疫情的防控，逐漸從對內轉為「外防輸入」以來，曾於3月18日出現單日本土「零確診」的通報數據，但當天亦出現34例境外輸入病例，因此在今日出現通報本土、境外輸入均「0」新增確診病例的數據後，引發大陸媒體熱烈轉發和微博網友討論。

▲車站、機場人員對旅客層層檢驗。（圖／路透社）

按照衛健委數據，5月22日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告無新增確診病例；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外輸入病例1例（在上海），本土病例1例（在吉林）。

有鑑於此，大陸現有確診病例79例（其中重症病例9例），累計治愈出院病例78258例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82971例，現有疑似病例6例。累計追踪到密切接觸者741696人，尚在醫學觀察的密切接觸者5085人。

無症狀感染者方面，5月22日報告新增無症狀感染者28例（境外輸入2例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察23例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者370例（境外輸入26例）。

港澳方面，香港特別行政區1065例（出院1029例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院45例）。

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